ХК «Автомобилист» по буллитам победил «Торпедо»

В составе екатеринбургской команды шайбы в основное время забросили Максим Тарасов и Александр Кадейкин. У «Торпедо» отличились Егор Виноградов и Сергей Гончарук. В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. В послематчевой серии буллит реализовал Джордан Гросс.