ХК «Автомобилист» по буллитам победил «Торпедо»
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в серии буллитов (2:0, 0:1, 0:1, 0:0).
В составе екатеринбургской команды шайбы в основное время забросили Максим Тарасов и Александр Кадейкин. У «Торпедо» отличились Егор Виноградов и Сергей Гончарук. В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга. В послематчевой серии буллит реализовал Джордан Гросс.
«Автомобилист» после 20 матчей набрал 22 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Торпедо» после 20 игр имеет в активе 27 очков и располагается на третьем месте в Западной конференции.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 31 октября на домашнем льду против магнитогорского «Металлурга».