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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей еще на трех улицах

В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей еще на трех улицах, сообщили в городской администрации. Установку дорожных знаков № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор» завершат до конца ноября.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Знаки установят:

  • на ул. Энгельса — от Луначарского до Бажова;

  • на ул. Тверитина — от Степана Разина до Чапаева;

  • на ул. Зоологической — от Ухтомской до дома № 9.

Городские власти объясняют установку знаков необходимостью повысить безопасность дорожного движения и обеспечить уборку улиц.
Полина Бабинцева