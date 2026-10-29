В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей еще на трех улицах
В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей еще на трех улицах, сообщили в городской администрации. Установку дорожных знаков № 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой № 8.24 «Работает эвакуатор» завершат до конца ноября.
Знаки установят:
на ул. Энгельса — от Луначарского до Бажова;
на ул. Тверитина — от Степана Разина до Чапаева;
на ул. Зоологической — от Ухтомской до дома № 9.
Городские власти объясняют установку знаков необходимостью повысить безопасность дорожного движения и обеспечить уборку улиц.