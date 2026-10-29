При обрушении скалы в Каппадокии погибли три человека
В провинции Невшехир в Турции при обрушении скальной породы погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Хюсейин Кек, передает Associated Press.
Обрушение произошло у входа в музей Каппадокии. По предварительным данным, причиной стал оползень, вызванный сильными дождями. Хюсейин Кек сообщил, что тело одного из погибших было обнаружено под завалами.
В результате инцидента пострадали пять человек, все они госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается. Работают спасатели и бригады скорой помощи. Трагедия произошла в День Республики, национальный праздник Турции, когда в Каппадокии находилось много туристов.