Энгельсский суд освободил замглавы района Сергея Кривенцова от ответственности
По делу о рекультивации свалки
Энгельсский районный суд 29 октября признал заместителя главы районной администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Сергея Кривенцова в халатности по делу о контракте на рекультивацию свалки в промзоне у ФГКУ «Кристалл» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Изначально ему вменяли злоупотребление должностными полномочиями, но гособвинение не представило суду достаточных доказательств (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Из-за истечения срока давности уголовного преследования суд освободил господина Кривенцова от ответственности, сообщили в пресс-службе суда. Приговор не вступил в силу.
В ноябре 2024 года прокуратура Энгельса сообщала, что в рамках проекта «Чистая страна» управление капстроя района заключило контракт на рекультивацию свалки у ФГКУ «Кристалл» с ООО «Земля» на 360 млн руб., позже сумма выросла до 389 млн руб., а строительный контроль поручили ООО «Иллюмистрой». Руководители организаций и заказчик, по версии надзора, подписали акты фактически невыполненных работ, из-за чего бюджет потерял более 10 млн руб. Было возбуждено дело по факту мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).
На момент подписания договоров энгельсским капстроем руководил Кривенцов. В октябре 2024 года его отправили под домашний арест по двум эпизодам халатности — по контракту от 2021 года на строительство детсада на ул. Луначарского и по контракту от 2023 года на рекультивацию свалки (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По данным СУ СКР, дела объединили в одно.