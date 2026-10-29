Энгельсский суд освободил замглавы района Сергея Кривенцова от ответственности

На момент подписания договоров энгельсским капстроем руководил Кривенцов. В октябре 2024 года его отправили под домашний арест по двум эпизодам халатности — по контракту от 2021 года на строительство детсада на ул. Луначарского и по контракту от 2023 года на рекультивацию свалки (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По данным СУ СКР, дела объединили в одно.