В Ярославской области дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля
В Любимском районе Ярославской области 29 октября дорожный рабочий погиб в результате наезда автомобиля FAW. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 13:30 на 99-м километре трассы Ярославль — Любим. По предварительным данным, водитель 1977 года рождения, двигаясь задним ходом в зоне дорожных работ, наехал на рабочего 1973 года рождения.
Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на трассе Ярославль — Любим ремонтируют заключительные участки общей протяженностью 40,6 км. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выполняет АО «ГК „ЕКС“». Стоимость трех контрактов составляет около 2,2 млрд руб. Основной объем работ планировали завершить в 2026 году, расчистку полосы отвода — в 2027-м.