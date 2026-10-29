В Ярославской области дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на трассе Ярославль — Любим ремонтируют заключительные участки общей протяженностью 40,6 км. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выполняет АО «ГК „ЕКС“». Стоимость трех контрактов составляет около 2,2 млрд руб. Основной объем работ планировали завершить в 2026 году, расчистку полосы отвода — в 2027-м.