В Воронеже суд выпустил из СИЗО обвиняемого в даче взятки автомобилем военному

Ленинский райсуд Воронежа изменил меру пресечения замглавы некой компании, обвиняемому в даче взятки в виде автомобиля военнослужащему (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Вместо заключения под стражу ему избрали домашний арест сроком как минимум до 30 ноября. Об этом сообщили в райсуде. Там отказались называть «Ъ-Черноземье» имя фигуранта и взяткополучателя, сославшись на продолжающееся расследование.