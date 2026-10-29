В Воронеже суд выпустил из СИЗО обвиняемого в даче взятки автомобилем военному
Ленинский райсуд Воронежа изменил меру пресечения замглавы некой компании, обвиняемому в даче взятки в виде автомобиля военнослужащему (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Вместо заключения под стражу ему избрали домашний арест сроком как минимум до 30 ноября. Об этом сообщили в райсуде. Там отказались называть «Ъ-Черноземье» имя фигуранта и взяткополучателя, сославшись на продолжающееся расследование.
В ходе заседания следователь и прокурор поддержали ходатайство о продлении срока содержания фигуранта в СИЗО. Обвиняемый и его адвокат возражали против этого.
По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, расследованием уголовного дела с лета занимается управление СКР по региону. По версии следствия, в сентябре 2024 года военнослужащий, являющийся должностным лицом, получил от фигуранта взятку в виде Lada Niva Travel стоимостью 1,65 млн руб. Она предназначалась для дальнейшего общего покровительства при проведении испытаний организацией средств РЭБ и противодействия БПЛА.
В сентябре Советский райсуд Орла признал двух врачей-нейрохирургов виновными в получении взяток и служебном подлоге. За это им назначили 8 лет и 8,5 года лишения свободы. По версии следствия, медики брали деньги за выставление ложных диагнозов и проведение необоснованных операций, которые позволяли военным получать незаконную отсрочку от службы в зоне СВО.