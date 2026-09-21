Двух хирургов в Орле осудили за операции военным ради отсрочек от службы на СВО

Советский районный суд Орла признал двух врачей-нейрохирургов виновными в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), назначив им реальные сроки. По версии следствия, врачи брали деньги за выставление ложных диагнозов и проведение необоснованных операций, которые позволяли военным получать незаконную отсрочку от службы в зоне СВО. Об этом 21 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. По информации «Ъ-Черноземье», приговор был вынесен нейрохирургам Орловской областной клинической больницы Николаю Катырину и Алексею Папшеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что у Катырина и Папшева «возник преступный умысел, направленный на получение через посредника взяток от военнослужащих, не желавших выполнять обязанности военнослужащих на СВО и преследовавших цель получить незаконную отсрочку от прохождения военной службы». В период с июня 2024-го по январь 2025-го после получения денег (взятка в крупном размере) осужденные «выставляли заведомо ложный диагноз, вносили заведомо ложные сведения в медицинские карты пациентов, а также проводили без соответствующих медицинских показаний необоснованное оперативное вмешательство». Суд пришел к выводу, что действия фигурантов повлекли существенное нарушение интересов государства, а также препятствовали исполнению указа об объявлении частичной мобилизации и достижению целей и задач СВО.

Суд назначил Николаю Катырину наказание за пять эпизодов получения взяток и три эпизода служебного подлога. По совокупности ему назначено 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. и лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года.

Алексей Папшев получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тыс. руб. Ему также на два года запрещено заниматься врачебной деятельностью. Хирург признан виновным по четырем эпизодам получения взяток и двум эпизодам служебного подлога.

Оба врача вину в совершении преступлений не признали. Осужденные были заключены под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В конце июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия отправил в СИЗО врача центра военно-врачебной экспертизы областного военного комиссариата. Женщину обвиняют в подлоге и получении взяток. Следствие считает, что она брала деньги за внесение ложных сведений в медицинские документы призывников, что привело к их незаконному освобождению от военной службы.

Денис Данилов