Прокуратура потребовала обратить в казну активы первого замглавы Кубани
В Краснодаре в закрытом режиме начался гражданский процесс по обращению в казну имущества первого вице-губернатора региона Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц. По данным “Ъ”, в иске Генпрокуратуры отсутствуют сведения о получении чиновником взяток или о каких-либо других криминальных деяниях. Истец требует изъять у ответчиков имущество полностью, поскольку его стоимость в 970 млн руб. не соответствует легальным доходам ответчика. Первый замглавы края в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности и участвует в обсуждении доходов регионального бюджета.
На первом заседании Ленинского суда Краснодара главный ответчик по иску Генпрокуратуры Игорь Галась не появился, зато пришла его жена, Анастасия Галась; остальных ответчиков представляли юристы. До начала рассмотрения требований надзорного ведомства представитель прокуратуры Роман Бурыкин зачитал ходатайство о переводе процесса в закрытый режим. По мнению надзора, в материалах дела имеются сведения о частной жизни Игоря Галася и его близких, в том числе малолетних детей. Эти сведения не подлежат разглашению, как и данные о служебной деятельности высокопоставленного чиновника, отметил прокурор.
Представитель Игоря Галася и его жена поддержали позицию прокуратуры; судья Дарья Пасленова удалилась в совещательную комнату, а затем огласила решение о рассмотрении дела без присутствия слушателей и журналистов, после чего корреспонденту “Ъ” пришлось покинуть зал заседаний.
Подробнее — в материале «У вице-губернатора имущество не сошлось с зарплатой».