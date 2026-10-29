Прокуратура потребовала обратить в казну активы первого замглавы Кубани

В Краснодаре в закрытом режиме начался гражданский процесс по обращению в казну имущества первого вице-губернатора региона Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц. По данным “Ъ”, в иске Генпрокуратуры отсутствуют сведения о получении чиновником взяток или о каких-либо других криминальных деяниях. Истец требует изъять у ответчиков имущество полностью, поскольку его стоимость в 970 млн руб. не соответствует легальным доходам ответчика. Первый замглавы края в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности и участвует в обсуждении доходов регионального бюджета.