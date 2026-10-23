Контент прошел по отчетности
Суд выяснял, кто контролировал расходы телеканала «Санкт-Петербург» и как распространялась городская повестка
В Петроградском районном суде Петербурга продолжили разбираться, как контролировалось расходование средств АО «ГАТР» в рамках дела о растрате 37,2 млн рублей на телеканале «Санкт-Петербург». Технический директор компании рассказал о работе закупочной комиссии, а из оглашенных показаний сотрудницы комитета по печати следовало, что при проверке отчетов об использовании субсидий она не устанавливала, действительно ли в интернете вышло заявленное количество публикаций. Нынешний гендиректор ГАТР Екатерина Ходаринова, в свою очередь, рассказала об «адаптированном контенте», эксклюзивной информации телеканала в период пандемии.
Первым суд допросил технического директора АО «ГАТР» Александра Шмидта. В 2021 году он входил в закупочную комиссию компании. По его словам, она рассматривала планы закупок, определяла форму их проведения и требования к участникам, а решения принимались большинством голосов. Закупки стоимостью свыше 100 тыс. рублей, как пояснил свидетель, должны были выноситься на комиссию. О договорах ГАТР с фондом «Новое медиа», оказавшихся в центре уголовного дела, сам господин Шмидт, по его словам, узнал лишь в 2024 году от следователя. Случаев, когда членам комиссии указывали заранее обеспечить победу определенной организации, он не припомнил.
При этом оценивать исполнение спорных договоров свидетель не мог. По его словам, он контролировал только соглашения, относившиеся к его технической сфере. Господин Шмидт также признал существование в медиасреде понятия «адаптированный контент», хотя, по его словам, закрепленного стандарта или определения у этого термина нет.
Кроме того, суд огласил ранее данные показания Светланы Кокко, главного специалиста комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Она занималась технической частью отчетов ГАТР об использовании субсидий, которые телеканал предоставлял комитету ежеквартально. Из ее показаний следовало, что проверка фактического количества публикаций в социальных сетях по договорам с «Новым медиа», а также их соответствия понятию «адаптированного контента» в ее обязанности не входила. Насколько госпожа Кокко помнила, в 2020–2021 годах нарушений по проверявшейся отчетности выявлено не было. При обнаружении нарушений, поясняла она, это могло повлечь сокращение финансирования.
Наиболее подробно на заседании выступила генеральный директор АО «ГАТР» Екатерина Ходаринова. С Еленой Никитиной она, по ее словам, познакомилась в 2019 году на совещаниях и совместных городских проектах. В период, относящийся к уголовному делу, сама госпожа Ходаринова отвечала за информационное вещание, аналитические и социально значимые проекты телеканала.
Понятие «адаптированного контента» она назвала профессиональным медиатермином. По ее объяснению, один и тот же информационный материал меняется в зависимости от среды распространения: телеэфира, сайта, социальных сетей или мессенджеров.
В качестве примера госпожа Ходаринова вспомнила пандемию коронавируса. По ее словам, в 2020 году телеканал «Санкт-Петербург» получал эксклюзивную официальную информацию и доступ к профильным спикерам: в эфир приходили представители Роспотребнадзора, городских властей, медики, в том числе руководство Боткинской больницы. Затем такую информацию могли адаптировать для других площадок. По оценке свидетельницы, широкое распространение этих материалов помогало доносить до жителей рекомендации о масочном режиме и необходимости ограничить выходы из дома.
Эта часть показаний перекликается с позицией защиты, которая настаивает, что оплаченная информационная работа действительно велась. На предыдущих заседаниях свидетели рассказывали, что городская повестка распространялась в сторонних пабликах и Telegram-каналах, причем прямые ссылки на телеканал могли отсутствовать из-за самой технологии таких публикаций.
Госпожа Ходаринова также подтвердила, что в период пандемии общалась с Еленой Никитиной на совещаниях. По ее словам, та участвовала прежде всего в творческой части работы — обсуждении того, какие информационные посылы следует доносить до горожан. Давления на сотрудников телеканала Никитина, как утверждала свидетельница, не оказывала.
Когда суд стал выяснять, на каком основании госпожа Никитина участвовала в такой работе и почему именно ей поручили заниматься информационным сопровождением городской повестки, гендиректор ГАТР заметила, что соответствующий вопрос скорее следует адресовать вице-губернатору Петербурга Ирине Потехиной — с ней самой подобные решения не обсуждались.
Фамилия вице-губернатора возникает в процессе не впервые. Экс-гендиректор ГАТР Борис Петров ранее заявил, что при заключении спорных договоров выполнял поручение госпожи Потехиной. Свидетель Ростислав Шипицын также вспоминал ее фамилию вместе с заместителем полпреда президента в СЗФО Любовью Совершаевой, рассказывая о контактах госпожи Никитиной на этапе создания ЦУР.
Еще одна линия допроса касалась размера предполагаемого ущерба. Госпожа Ходаринова пояснила, что ГАТР самостоятельно его не рассчитывал: в гражданском иске компания указала сумму, фигурирующую в материалах уголовного дела. При этом, по ее словам, отчеты об использовании городских субсидий в предыдущие годы принимались, а претензий по результатам регулярных проверок она не припомнила.
Именно вопрос о контроле бюджетных средств постепенно становится одной из отдельных линий процесса. На заседании 20 октября ведущий финансовый специалист ГАТР Юлия Куприянова рассказывала, что готовила для комитета по печати отчеты об использовании субсидий. Данные она получала от профильных подразделений телеканала, после чего информация поступала в Смольный и доводилась, в том числе, до председателя комитета Владимира Рябовола. Начальник юридического отдела ГАТР Илья Коваль тогда же пояснял, что решения о расходовании средств в конечном счете принимает гендиректор компании, а качество выполненных работ должны проверять профильные подразделения.
В тот же день суд допросил еще несколько свидетелей. Тренер Владислав Солохин рассказал, что его знакомый Евгений Пичугин заплатил около 30 тыс. рублей за регистрацию на его имя ИП и обещал вознаграждение за операции по счету. Сам господин Пичугин затем заявил, что по просьбе блогера Николая Камнева организовал два ИП для «коммерческого заказа» и получал за обналичивание средств комиссию в размере 2%. Получать наличные, по его словам, приезжал Камнев либо курьер, внешне похожий на Сергея Кожокара. Защита господина Камнева заявила о противоречиях в показаниях свидетеля.
Бывший аналитик ЦУР, представившийся как Абдулла, сообщил, что первые два года работал в команде неофициально, занимался мониторингом информационной повестки и готовил отчеты для представителей городского правительства. После официального оформления он получал зарплату на карту, а дополнительные премии, по его словам,— наличными от госпожи Никитиной. Бывшая сотрудница «Город+» Анастасия Гусенкова рассказала, что по поручению Николая Камнева вела 11–13 городских Telegram-каналов и некоторое время указывала в публикациях источником телеканал «Санкт-Петербург».
Зампредседателя комитета по печати Марина Мерцалова на том же заседании описывала ЦУР как структуру, которая отслеживала обращения и негативные темы и помогала городским властям распространять информацию через СМИ, социальные сети и блогеров. При этом объяснить формальные полномочия Елены Никитиной и ее возможное влияние на ГАТР она не смогла.
На более ранних заседаниях суд разбирал непосредственно механизм создания и распространения контента. Бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказывал, что получал от Сергея Кожокара и иногда Елены Никитиной деньги наличными и переводами на личную карту для размещений в пабликах. Общую сумму прошедших через него средств за год с лишним он оценил в 10–15 млн рублей.
Другие свидетели описывали саму работу информационной команды. Дизайнер Ксения Ахонен готовила изображения для публикаций и воспринимала Никитину как фактического руководителя. Политолог Станислав Зайцев мониторил проблемные публикации о городской политике и передавал аналитические отчеты госпоже Никитиной, получая около 50 тыс. рублей наличными от Сергея Кожокара. Роман Щукин рассказывал о мониторинге негативных комментариев и подготовке тезисов, призванных скорректировать негативное восприятие городской власти, а также о размещениях у блогеров.
Следующее заседание назначено на 27 октября. Предполагается, что суд допросит председателя комитета по печати Владимира Рябовола. На заседании также обсуждался будущий вызов Ирины Потехиной.