Контент прошел по отчетности

В тот же день суд допросил еще несколько свидетелей. Тренер Владислав Солохин рассказал, что его знакомый Евгений Пичугин заплатил около 30 тыс. рублей за регистрацию на его имя ИП и обещал вознаграждение за операции по счету. Сам господин Пичугин затем заявил, что по просьбе блогера Николая Камнева организовал два ИП для «коммерческого заказа» и получал за обналичивание средств комиссию в размере 2%. Получать наличные, по его словам, приезжал Камнев либо курьер, внешне похожий на Сергея Кожокара. Защита господина Камнева заявила о противоречиях в показаниях свидетеля.