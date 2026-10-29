Президент Израиля предложил премьеру уполовинить его срок во главе правительства

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил за создание по итогам выборов в Кнессет, прошедших 27 октября, так называемого «ротационного правительства». В рамках этой инициативы правящий блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху должен будет создать правительство национального единства в коалиции с оппозиционным «Блоком перемен», учитывая то, что ни одна из этих сил не смогла добиться абсолютного большинства по итогам голосования. Президент предложил господину Нетаньяху пробыть премьером еще два года, после чего он должен уступить свое место представителю оппозиции и уйти из политики в обмен на помилование по всем связанным с ним коррупционным делам.