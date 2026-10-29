Президент Израиля предложил премьеру уполовинить его срок во главе правительства
Президент Израиля Ицхак Герцог выступил за создание по итогам выборов в Кнессет, прошедших 27 октября, так называемого «ротационного правительства». В рамках этой инициативы правящий блок во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху должен будет создать правительство национального единства в коалиции с оппозиционным «Блоком перемен», учитывая то, что ни одна из этих сил не смогла добиться абсолютного большинства по итогам голосования. Президент предложил господину Нетаньяху пробыть премьером еще два года, после чего он должен уступить свое место представителю оппозиции и уйти из политики в обмен на помилование по всем связанным с ним коррупционным делам.
Президент Израиля предложил выход из ситуации неопределенности вокруг формирования будущей правящей коалиции, возникшей в Израиле после подсчета основной части голосов на выборах в Кнессет. Ицхак Герцог выступил за создание правительства национального единства, в которое войдут как сторонники Биньямина Нетаньяху, так и представители оппозиционного блока. Об этом рассказали источники израильского 14-го канала. Согласно этой инициативе, Нетаньяху должен проработать на своем посту еще два года, после чего уступить кресло премьера одному из оппозиционных лидеров, покинуть большую политику и получить от президента Израиля помилование по всем коррупционным обвинениям.
Утверждается, что господин Герцог прорабатывал этот план в течение последних двух лет и, судя по всему, успел обсудить его с США.
Как рассказывали еще 15 октября источники издания Israel Hayom, идея «ротационного правительства» уже получила зеленый свет со стороны администрации президента США Дональда Трампа.