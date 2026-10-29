Свердловские молочные продукты признаны лучшими в УрФО
Молочная продукция свердловских производителей признана лучшей на конкурсе-дегустации Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа (УрФО). По итогам конкурса регион получил 10 золотых медалей и еще пять серебряных и бронзовых наград, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Всего в выставке приняли участие более 200 производителей из России и пяти зарубежных стран. Награды победителям вручили на торжественной церемонии закрытия.
Так, дипломы первой степени получили ООО «Молочная Благодать» за безлактозный творог, ООО «Гран Рэ» за выдержанные сыры «Пармезан GRAN RE», ООО «Молочный Кит» за биойогурты с оригинальными вкусами, а также «Хладокомбинат № 3» за мороженое «Вечерний Екатеринбург».
Высоких оценок также удостоились мягкие сыры бренда «Сердце Севера», продукция Ирбитского молочного завода, йогурт с манго и чиа от предприятия «Новопышминское», ванильный пломбир Серовского городского молочного завода и кефир «Талицкий». В число победителей вошел и глава «Доброй фермы» Александр Попов, представивший йогурт из цельного козьего молока.
Дипломами второй степени отметили крем-сыр с манго и чили бренда «Сердце Севера», сыр чечил от фермерского хозяйства «Никольская слобода» и ветчину «Полевской» от «Фабрики деликатесов». Третье место получили птицефабрика «Рефтинская» за ветчину из филе грудки цыплят-бройлеров и предприниматель Мария Иванова за сыр «Джанни».
Межрегиональная агропромышленная выставка проходила в Екатеринбурге с 27 по 29 октября. Впервые мероприятие состоялось в 2010 году под патронатом полномочного представителя президента России в УрФО при поддержке глав всех шести регионов округа. В 2026 году Екатеринбург принял выставку уже в шестой раз.