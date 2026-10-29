Свердловские молочные продукты признаны лучшими в УрФО

Межрегиональная агропромышленная выставка проходила в Екатеринбурге с 27 по 29 октября. Впервые мероприятие состоялось в 2010 году под патронатом полномочного представителя президента России в УрФО при поддержке глав всех шести регионов округа. В 2026 году Екатеринбург принял выставку уже в шестой раз.