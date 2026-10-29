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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ярославль

В Рыбинском округе при пожаре погиб 45-летний мужчина

В деревне Большое Кстово Рыбинского муниципального округа Ярославской области при пожаре в частном деревянном доме погиб 45-летний мужчина. Возгорание произошло вечером 28 октября, сообщили в региональном управлении СКР.

МЧС по Ярославской области

Огонь уничтожил дом на площади 126 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и четыре единицы техники МЧС России.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной возгорания могла стать неисправность отопительной печи. Следственный комитет назначил пожарно-техническую экспертизу и проводит доследственную проверку.
Виктория Самко