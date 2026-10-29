Уполномоченной хватает доверия
Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова идет на второй срок
Три кандидата претендуют на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Среди них действующий омбудсмен Светлана Агапитова. Конкуренцию могут составить ее же помощник на общественных началах Станислав Федотов и почетный донор России Станислав Давыдов. Впрочем, лидеры фракций Заксобрании намерены поддержать нынешнего омбудсмена.
Кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге назвал председатель Законодательного собрания Александр Бельский в соцсетях 29 октября. Так, в число претендентов вошли действующий омбудсмен Светлана Агапитова, которая занимает этот пост с 2021 года, директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-правовой защиты населения» Станислав Давыдов, а также Станислав Федотов, помощник уполномоченного на общественных началах в Красносельском районе.
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге — государственная должность, утверждаемая городским парламентом. Омбудсмен дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан. При этом уполномоченный действует независимо от каких-либо государственных органов и должностных лиц.
Госпожу Агапитову выдвинула группа депутатов Законодательного собрания, которому и предстоит избирать будущего омбудсмена. Среди парламентариев, поддержавших ее кандидатуру, единоросс Константин Чебыкин, выяснил «Ъ Северо-Запад». Он возглавляет постоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности, которая координирует проведение конкурса на пост уполномоченного. Кроме того, по словам собеседника «Ъ Северо-Запад», персону госпожи Агапитовой также предлагали другие общественные организации, но позже в качестве субъекта выдвижения в парламенте решили обозначить именно депутатское объединение.
Практически все руководители парламентских фракций в Законодательном собрании Петербурга рассказали «Ъ Северо-Запад», что поддержат кандидатуру Агапитовой.
Светлана Агапитова начинала карьеру в журналистике. На «Пятом канале» была ведущим программы «У всех на виду» и «Пять вечеров». На телеканале «Россия Санкт-Петербург» вела авторские программы «Погода в доме» и «Детский вопрос». Также преподавала на факультете журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2009 году стала первым уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. В 2015 году парламент избрал госпожу Агапитову на второй срок на посту детского омбудсмена. В декабре 2021 года стала уполномоченным по правам человека в Петербурге.
Общественник Станислав Давыдов предложен возглавляемым им «Центром социально-правовой защиты населения». Его основной вид деятельности — популяризация института донорства. Господин Давыдов является почетным донором России и Санкт-Петербурга. Он рассказал «Ъ Северо-Запад», что в первую очередь при избрании обратил бы внимание на вопросы доступности системы образования и здравоохранения. Свои шансы на победу он оценивает «трезво».
«Считаю, что есть еще точки роста, которые требуют внимания правозащитников, и проблемы, которые необходимо обсуждать и разрешать. Это, в том числе, возможность донести до депутатов и участников процесса те трудности, с которыми сталкиваются жители города. Поэтому к своему выступлению перед депутатами Законодательного собрания буду плотно готовиться»,— сказал господин Давыдов корреспонденту «Ъ Северо-Запад».
Еще одного кандидата выдвинула автономная некоммерческая организация социальной помощи и правовой защиты «Добростар». Станислав Федотов с 2023 года является помощником уполномоченного по правам человека по работе в Красносельском районе. На сентябрьских выборах он баллотировался в депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатному округу №18 от ЛДПР, в которой состоит с января 2026 года (уполномоченному запрещено состоять в какой-либо политической партии). В 2019 году он избрался муниципальным депутатом МО «Урицк» от КПРФ. Оценивать свои перспективы на голосовании господин Федотов в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» не стал, отметив, что «шанс есть всегда». Окончательное решение за парламентом, добавил претендент. По его мнению, сейчас в городе есть проблемы с доступной средой для инвалидов. Кроме того, он обратил внимание на сложности в социализации участников СВО и их трудоустройстве.
Перед голосованием в Законодательном собрании кандидатуры на пост омбудсмена должна согласовать уполномоченная по правам человека Российской Федерации Яна Лантратова. Эта процедура может занимать до 30 дней. В противном случае все кандидатуры считаются согласованными.
Пять лет назад претендентов на пост омбудсмена было в три раза больше: тогда депутаты, муниципалитеты и общественные организации выдвинули десять человек. Среди них были, например, нынешний лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова и помощник прежнего уполномоченного Ольга Штанникова.