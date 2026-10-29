Уполномоченной хватает доверия

Еще одного кандидата выдвинула автономная некоммерческая организация социальной помощи и правовой защиты «Добростар». Станислав Федотов с 2023 года является помощником уполномоченного по правам человека по работе в Красносельском районе. На сентябрьских выборах он баллотировался в депутаты Законодательного собрания Петербурга по одномандатному округу №18 от ЛДПР, в которой состоит с января 2026 года (уполномоченному запрещено состоять в какой-либо политической партии). В 2019 году он избрался муниципальным депутатом МО «Урицк» от КПРФ. Оценивать свои перспективы на голосовании господин Федотов в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» не стал, отметив, что «шанс есть всегда». Окончательное решение за парламентом, добавил претендент. По его мнению, сейчас в городе есть проблемы с доступной средой для инвалидов. Кроме того, он обратил внимание на сложности в социализации участников СВО и их трудоустройстве.