В двух районах Воронежа утвердили названия 26 новых улиц и проездов

В Левобережном районе появятся 19 Тополиных проездов, а также Травяной проезд и Конечный тупик. Кроме того, названия получат улицы в честь Альберта Михайлова, генерального директора воронежского авиазавода (ВАСО) в 1976–1998 годах, Героя Социалистического Труда и лауреата Государственной премии СССР; Вячеслава Саликова, доктора технических наук, профессора и лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники, который руководил ВАСО в 1998–2005 годах; а также Генриха Новожилова — советского и российского авиаконструктора, работавшего на воронежском авиазаводе, создателя самолета Ил-76, доктора технических наук, дважды Героя Социалистического Труда (1971, 1981).