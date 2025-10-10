В Воронеже узаконили таблички с историческими названиями улиц

Мэр Воронежа утвердил постановление с перечнем улиц, на которых можно размещать дополнительные таблички с историческими названиями. Об этом сообщил депутат воронежской гордумы Александр Сысоев в своем Telegram-канале.

До сих пор для размещения такой таблички на здании требовалось получать согласие каждого собственника. Если же ее устанавливали без согласования, то жильцы могли потребовать демонтировать табличку.

Теперь, с утверждением официального списка, это ограничение снято, и можно легально размещать дублирующие таблички, не согласуя это с каждым собственником дома. В перечень вошли следующие улицы Воронежа: 25 Октября — Большая Богоявленская, Освобождения труда — Введенская, Орджоникидзе — Воскресенская, 9 Января — Большая Девицкая, Севастьяновский съезд — Ильинский съезд, 20-летия ВЛКСМ — Поднабережная, Ленина — Большая Троицкая, Софьи Перовской — Большая Успенская, 20-летия Октября — Большая Чижовская, Фридриха Энгельса — Малая Дворянская, Карла Маркса — Старомосковская, Плехановская — Большая Московская, Сакко и Ванцетти — Большая Девиченская, а также проспект Революции — Большая Дворянская.

Мария Свиридова