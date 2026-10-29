РКН резко нарастил штрафы против операторов связи за подмену номеров

По данным Роскомнадзора за девять месяцев года, ведомство возбудило в отношении операторов связи 329 административных дел за нарушения в области идентификации абонентов и противодействия подмене номера, что на 26% больше, чем за весь прошлый год. Объем штрафов достиг почти 280 млн руб. В статистику вошли нарушения, связанные с превышением лимита сим-карт, отсутствием проверки данных об абоненте, непредставлением сведений в информационную систему «Антифрод» и оказанием услуг связи без передачи данных в ЕСИА, пояснили “Ъ” в Роскомнадзоре.