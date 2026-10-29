РКН резко нарастил штрафы против операторов связи за подмену номеров
За нарушения в идентификации абонентов мобильными операторами и борьбе с подменой номера за девять месяцев года Роскомнадзор возбудил на 26% больше административных дел, чем за весь 2025 год. Сами операторы связи считают, что число дел выросло из-за неверной трактовки результатов автоматизированной системы проверки нарушений, а также отсутствия верификации СМС-сообщений.
По данным Роскомнадзора за девять месяцев года, ведомство возбудило в отношении операторов связи 329 административных дел за нарушения в области идентификации абонентов и противодействия подмене номера, что на 26% больше, чем за весь прошлый год. Объем штрафов достиг почти 280 млн руб. В статистику вошли нарушения, связанные с превышением лимита сим-карт, отсутствием проверки данных об абоненте, непредставлением сведений в информационную систему «Антифрод» и оказанием услуг связи без передачи данных в ЕСИА, пояснили “Ъ” в Роскомнадзоре.
За все время ведомство возбудило более 130 тыс. административных дел, из которых более 129 тыс.— за нарушения в области радиоконтроля, а общий объем штрафов, наложенных на операторов связи, по данным Роскомнадзора, достиг более 1,8 млрд руб.