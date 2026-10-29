Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал рекордный бомбардирский темп
В ночь с 28 на 29 октября по московскому времени «Эдмонтон» в очередном матче стартовавшего месяц назад регулярного чемпионата НХЛ обыграл — 4:0 — «Калгари», а североамериканские медиаресурсы, специализирующиеся на хоккее, конечно, не могли пройти мимо одного события, связанного с форвардом победителей. Коннор Макдэвид в этом матче принял участие в двух голевых атаках своего клуба. Таким образом, он продлил свою серию игр с результативными передачами, отсчитывающуюся с первого, сыгранного еще на излете сентября матча сезона, до 13. А это новый рекорд лиги. По 12 матчей подряд с результативными пасами начиная со старта регулярного первенства до этого было только у трех хоккеистов — Кена Лайнсмена с Уэйном Гретцки в 1980-е и Себастьяна Ахо в конце предыдущего десятилетия.
Но этот довольно локальный рекорд, естественно, стал прежде всего еще одним поводом поговорить о том, что в текущем сезоне творит Коннор Макдэвид.
Все уже привыкли к тому, что он исключительно результативен. Макдэвид — это ярчайшая звезда канадского хоккея последних лет. Качеств, выделяющих его среди остальных, полным-полно: сумасшедшая скорость, уверенное катание, феноменальное владение клюшкой. Они всегда приносили Макдэвиду ценные призы и, разумеется, много-много очков. Art Ross Trophy, приз, полагающийся лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, Макдэвид брал шесть раз, в том числе в прошлом сезоне. А однажды, в 2023 году, он завершил первенство, имея в активе 153 балла — столько в этом веке не добывал никто.
Но вся штука в том, что на разгонном отрезке сезона текущего результативность Коннора Макдэвида скакнула уже на какой-то иной уровень, почти космический.