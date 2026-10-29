Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал рекордный бомбардирский темп

В ночь с 28 на 29 октября по московскому времени «Эдмонтон» в очередном матче стартовавшего месяц назад регулярного чемпионата НХЛ обыграл — 4:0 — «Калгари», а североамериканские медиаресурсы, специализирующиеся на хоккее, конечно, не могли пройти мимо одного события, связанного с форвардом победителей. Коннор Макдэвид в этом матче принял участие в двух голевых атаках своего клуба. Таким образом, он продлил свою серию игр с результативными передачами, отсчитывающуюся с первого, сыгранного еще на излете сентября матча сезона, до 13. А это новый рекорд лиги. По 12 матчей подряд с результативными пасами начиная со старта регулярного первенства до этого было только у трех хоккеистов — Кена Лайнсмена с Уэйном Гретцки в 1980-е и Себастьяна Ахо в конце предыдущего десятилетия.