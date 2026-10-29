Нижегородские власти предложили сэкономить более 200 млн рублей на АНО
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал поправки к региональному закону об осуществлении права госсобственности, которые позволят предоставлять автономным некоммерческим организациям (АНО), учрежденным правительством, областные помещения в безвозмездное пользование. Проект опубликован в базе законодательного собрания.
В пояснительной записке отмечается, что АНО в основном арендуют частные офисы, а бюджет возмещает им расходы на аренду. Затраты областной казны в 2025 году на офисы для АНО превысили 214,4 млн руб. В частности, на арендуемых площадях работают АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области», «Дом народного единства» и «Парк мастеров „Нижполиграф“». Созданное в июне АНО «Технологии Победы Нижегородской области» также нуждается в площадях, говорится в документе.
«Предложенное изменение позволит не только снизить нагрузку на областной бюджет, но и оперативно решать вопросы передачи нежилых помещений, необходимых для выполнения важных государственных задач», — уточняется в пояснительной записке.