В РДКБ назвали сроки новых операций для пострадавшего от хаски в Сочи мальчика

В Российской детской клинической больнице сообщили о дальнейших этапах лечения мальчика из Сочи, пострадавшего год назад в результате нападения хаски. 25 февраля пресс-служба учреждения проинформировала о завершении очередного этапа реконструктивно-пластической операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам исполняющего обязанности заместителя главного врача по хирургической работе, заведующего отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, кандидата медицинских наук Антона Нарбутова, вмешательство было направлено на воссоздание отсутствующего носогубного треугольника и восстановление верхней губы. Для формирования основы верхней губы использовались местные ткани щечных областей. Операция прошла успешно, пересаженные лоскуты полностью прижились.

Следующий этап лечения запланирован через четыре месяца. Он предусматривает реконструкцию верхней части носа, а также надбровной и межбровной областей. При этом к дальнейшему восстановлению губы врачи намерены вернуться не ранее чем через 10–12 месяцев. Специалисты подчеркивают необходимость полного созревания тканей и восстановления кровотока для минимизации рисков при последующих вмешательствах.

Вся специализированная медицинская помощь оказывается ребенку в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Нападение произошло утром 26 февраля 2025 года на территории СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Две домашние собаки набросились на мальчика, после чего он был госпитализирован. В начале марта ребенка доставили в Москву для продолжения лечения. С тех пор ему проведено несколько сложных операций, терапия продолжается.

Мария Удовик