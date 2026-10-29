Суд оставил в СИЗО оренбургского депутата, обвиняемого в организации убийств

Адвокат господина Кузьмина попросил суд изменить меру пресечения его подзащитному на домашний арест. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы и оставил в силе постановление суда первой инстанции. Так, депутат пробудет в СИЗО до 25 декабря 2026 года.