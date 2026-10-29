Суд оставил в СИЗО оренбургского депутата, обвиняемого в организации убийств
Оренбургский областной суд сегодня, 29 октября, рассмотрел апелляцию депутата горсовета Алексея Кузьмина по продлению меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Адвокат господина Кузьмина попросил суд изменить меру пресечения его подзащитному на домашний арест. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы и оставил в силе постановление суда первой инстанции. Так, депутат пробудет в СИЗО до 25 декабря 2026 года.
Как ранее рассказывал «Ъ-Волга», Алексея Кузьмина обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц по найму группой лиц). Подробнее про уголовное дело о заказных убийствах — в материале «Ъ-Волга» «В суде заслушали показания с того света».