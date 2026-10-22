В суде заслушали показания с того света
Депутату Оренбургского горсовета продлили арест за организацию тройного убийства
Алексей Худаев, главарь банды киллеров из Оренбурга подтвердил следствию, что заказчиком тройного убийства, совершенным группировкой весной 2019 года, является депутат Оренбургского городского совета Алексей Кузьмин. Об этом в суде по продлению меры пресечения депутату рассказал представитель следствия. Жертвами киллеров стали руководитель компании «Газпромтранс» Андрей Бахарев, его жена и водитель. Самого Худаева уже нет в живых: в мае этого года он покончил с собой в камере.
Главаря банды киллеров Алексея Худаева силовики искали пять лет. Он был задержан в Москве год назад и после ареста начал рассказывать об организаторах заказных убийств, совершенных его группировкой. Самым громким преступлением банды стало убийство директора ООО «Газпромтранс» Андрея Бахарева, его жены и водителя, совершенное 20 мая 2019 года. Собеседник «Ъ-Волга» в органах следствия рассказал, что во время очной ставки с Кузьминым лидер ОПГ заявил, что именно депутат «заказал» Андрея Бахарева, несмотря на то что их считали приятелями. Жену бизнесмена и водителя устранили как «ненужных свидетелей». Мотивом убийства, как рассказывал Следственному комитету сам Худаев, стало то, что Бахарев «кинул серьезных людей на большие деньги». Над телом предпринимателя киллеры изрядно поиздевались: в нанесенные раны ему вставили денежные купюры. Эту же информацию, по сведениям «Ъ-Волга», на закрытом судебном процессе Ленинского райсуда огласил представитель гособвинения. Повторно допросить Худаева уже не получится — 31 мая 2026 года его нашли мертвым в камере СИЗО с признаками самоубийства.
Алексей Кузьмин был задержан в конце декабря 2025 года по подозрению в ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух или более лиц по найму группой лиц). Суд сразу же поместил фигуранта в СИЗО — заседания по избранию меры пресечения в отношении него проходят в закрытом режиме. Как выяснил «Ъ-Волга», на данный момент уголовное дело еще не поступало в суд.
Адвокат Кузьмина уверен, что его клиента оговорили, сам экс-депутат также отрицает свою вину. Сторона защиты надеется, что задержанного оправдают присяжные заседатели.
Расследование дела о тройном убийстве шестилетней давности сдвинулось с мертвой точки сразу же после того, как был задержан Алексей Худаев. С 2020 года он находился в международном розыске. Всех киллеров его банды арестовали тогда же — среди них Виктор Бертхольц, Александр Оршлет, Иван Козачков, Виктор Белкин и Никита Игнатов.
ОПГ начала деятельность в Оренбурге в 2008 году. Среди подтвержденных жертв группировки — предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын, бизнесмены Сергей Седых и Сергей Иванов, семейная пара из Оренбурга. Сами киллеры признавались, что поначалу учились убивать на людях без определенного места жительства. Сейчас один из членов ОПГ — Виктор Бертхольц — отбывает пожизненное наказание в «Черном дельфине», другие участники получили сроки от 17 до 21 года, а Никита Игнатов умер от туберкулеза, так и не дождавшись приговора.
Со всеми членами банды Алексей Худаев познакомился во время тренировок по единоборствам. Он запрещал киллерам пользоваться смартфонами, оформлять недвижимость и жениться, сам выбирал жертв и распределял деньги между подчиненными.
Алексей Кузьмин избирался депутатом горсовета по одномандатному округу № 19 трижды — в 2010, 2015 и 2020 годах, в последний созыв занимал должность заместителя председателя парламента. Он также является президентом Фонда поддержки и развития спорта имени Арнольда Жданова. Депутату не раз присваивали почетные награды, например орден «За доблестный труд» II степени, почетную грамоту города Оренбурга, медаль «За участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины», памятный знак «За помощь в ликвидации паводка 2024» и медаль «За заслуги перед Оренбургом» II степени.
На данный момент в «Единой России» приостановили членство Кузьмина на время следствия: если суд признает его виновным, его исключат из партии. В Оренбургском горсовете «Ъ-Волга» сделали аналогичное заявление: пока нет решения суда, Кузьмин остается депутатом. В случае обвинительного приговора Совет лишит его мандата.