В суде заслушали показания с того света

Главаря банды киллеров Алексея Худаева силовики искали пять лет. Он был задержан в Москве год назад и после ареста начал рассказывать об организаторах заказных убийств, совершенных его группировкой. Самым громким преступлением банды стало убийство директора ООО «Газпромтранс» Андрея Бахарева, его жены и водителя, совершенное 20 мая 2019 года. Собеседник «Ъ-Волга» в органах следствия рассказал, что во время очной ставки с Кузьминым лидер ОПГ заявил, что именно депутат «заказал» Андрея Бахарева, несмотря на то что их считали приятелями. Жену бизнесмена и водителя устранили как «ненужных свидетелей». Мотивом убийства, как рассказывал Следственному комитету сам Худаев, стало то, что Бахарев «кинул серьезных людей на большие деньги». Над телом предпринимателя киллеры изрядно поиздевались: в нанесенные раны ему вставили денежные купюры. Эту же информацию, по сведениям «Ъ-Волга», на закрытом судебном процессе Ленинского райсуда огласил представитель гособвинения. Повторно допросить Худаева уже не получится — 31 мая 2026 года его нашли мертвым в камере СИЗО с признаками самоубийства.