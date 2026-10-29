ВС рассмотрит спор о компенсации от ФНС за удержание налога должника
Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор о том, должна ли налоговая служба платить проценты за удержание денег компании-банкрота. В 2021 году ФНС распорядилась списать со счетов инвестиционной компании «Энергокапитал» 49,6 млн руб. налога на прибыль и пеней. Позднее суд признал списание недействительным и обязал инспекцию вернуть деньги. После этого компания потребовала компенсацию и добилась присуждения ей 3,7 млн руб. процентов. Налоговики обжаловали это решение в экономколлегии ВС.
История разбирательства началась в 2016 году, когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» банкротом. Имущество должника продали в третьем квартале 2021 года, после чего конкурсный управляющий подал декларацию в ФНС. Налог на прибыль по ней составил 49 млн руб. Но «Энергокапитал» эту сумму не выплатил, полагая, что погасить задолженность следует после расчетов с остальными кредиторами. Инспекция, напротив, посчитала, что вправе претендовать на деньги в приоритетном порядке как на текущие платежи в банкротстве. Налоговики направили в банк поручения о списании 49,6 млн руб. налога и пеней, которые тот исполнил 29 декабря 2021 года.
Конкурсный управляющий оспорил списания в суде. В ноябре 2023 года спор дошел до апелляции, которая поддержала «Энергокапитал», сославшись на постановление Конституционного суда (КС) РФ №28-П от 31 мая 2023 года. В нем КС устранил неопределенность в очередности уплаты налога на прибыль от продажи имущества банкрота, предписав удовлетворять такие требования в третьей (общей) очереди реестра кредиторов до урегулирования вопроса законодателем. Апелляция также отметила, что выручка от продажи имущества может быть «существенным, если не единственным, источником удовлетворения требований кредиторов». В результате суд признал списания недействительными и обязал ФНС вернуть 49,6 млн руб. в конкурсную массу. Инспекция исполнила решение 15 января 2024 года.