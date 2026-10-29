ВС рассмотрит спор о компенсации от ФНС за удержание налога должника

История разбирательства началась в 2016 году, когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ЗАО «Инвестиционная компания "Энергокапитал"» банкротом. Имущество должника продали в третьем квартале 2021 года, после чего конкурсный управляющий подал декларацию в ФНС. Налог на прибыль по ней составил 49 млн руб. Но «Энергокапитал» эту сумму не выплатил, полагая, что погасить задолженность следует после расчетов с остальными кредиторами. Инспекция, напротив, посчитала, что вправе претендовать на деньги в приоритетном порядке как на текущие платежи в банкротстве. Налоговики направили в банк поручения о списании 49,6 млн руб. налога и пеней, которые тот исполнил 29 декабря 2021 года.