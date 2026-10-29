Прибыль организаций Ставрополья упала на 8,4% с начала года, до 73,8 млрд рублей

В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов прибыль выросла на 11,3%, до 8,89 млрд руб. В здравоохранении и социальных услугах она уменьшилась на 4,1%, до 7,50 млрд руб. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха показатель увеличился на 23%, до 7,29 млрд руб.