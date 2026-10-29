Прибыль организаций Ставрополья упала на 8,4% с начала года, до 73,8 млрд рублей
Прибыль организаций Ставропольского края за январь—август 2026 года составила 73,81 млрд руб., что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Наибольшую прибыль получили обрабатывающие производства — 23,38 млрд руб., что на 21,6% меньше прошлогоднего показателя. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве прибыль сократилась на 23,2%, до 11,29 млрд руб.
В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов прибыль выросла на 11,3%, до 8,89 млрд руб. В здравоохранении и социальных услугах она уменьшилась на 4,1%, до 7,50 млрд руб. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха показатель увеличился на 23%, до 7,29 млрд руб.
В строительстве прибыль выросла на 37,3%, до 5,47 млрд руб., в транспортировке и хранении — на 4%, до 5,25 млрд руб. В гостиничном бизнесе и общественном питании она увеличилась в 1,7 раза, до 835,7 млн руб.
В операциях с недвижимым имуществом прибыль сократилась на 48,9%, до 701,7 млн руб. В профессиональной, научной и технической деятельности показатель уменьшился на 42%, до 165,4 млн руб. В образовании прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 148,3 млн руб., а в административной деятельности и сопутствующих услугах снизилась на 55,8%, до 87,6 млн руб.
По ряду отраслей абсолютные объемы прибыли в материалах не указаны. В добыче полезных ископаемых она составила 145,8% от уровня января—августа 2025 года, увеличившись на 45,8%. В финансовой и страховой деятельности показатель вырос на 8,5%, в культуре, спорте, организации досуга и развлечений — на 2,8%. В предоставлении прочих видов услуг прибыль увеличилась в три раза.
В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов прибыль составила 19,1% от прошлогоднего уровня. В сфере информации и связи показатель снизился до 92,2% от уровня января—августа 2025 года. В государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении прибыль за отчетный период не указана.
По данным Северо-Кавказстата, доля прибыльных организаций края за январь—август составила 70,9% против 73,3% годом ранее. В строительстве доля прибыльных предприятий выросла с 60% до 81,5%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — с 52,7% до 83%. В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве показатель, напротив, снизился с 78,2% до 67,4%, в здравоохранении и социальных услугах — с 88,3% до 72,1%.
Статистика охватывает организации без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.