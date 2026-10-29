Нижегородский закон о спецрежиме для бездомных животных принят в I чтении

Председатель заксобрания Евгений Люлин рассказал, что было много обращений от зоозащитников, и попросил между чтениями пригласить их на встречу. Руководитель комитета по АПК Игорь Тюрин сообщил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждали с создателем нижегородского приюта для животных «Сострадание» Владимиром Гройсманом, а на 16 ноября запланирована отдельная встреча с активистами, у которых запросили потенциальные поправки. Председатель комитета заксобрания добавил, что к ним поступило более 100 запросов от «разных крупных специалистов по охране», которые считают, что собак будут умерщвлять, и насчитали 40 млн руб. бюджетных потерь.