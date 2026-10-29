Нижегородский закон о спецрежиме для бездомных животных принят в I чтении
Нижегородские власти пояснят активистам закон о спецрежиме для животных
Заксобрание Нижегородской области одобрило в первом чтении подготовленный комитетом ветеринарии законопроект, закрепляющий понятие экстраординарной ситуации из-за бездомных животных. До второго чтения чиновники и депутаты намерены встретиться с зооактивистами, которые опасаются отстрелов животных.
Поправки вносят в областной закон об обращении с животными без владельцев. Как писал «Ъ-Приволжье», режим экстраординарной ситуации предлагается вводить указом губернатора, когда другие меры не позволяют обеспечить безопасность людей. При введении режима на территории его действия будут отлавливать безнадзорных животных и содержать их в приютах до 90 дней против нынешних 20. При этом прописывается запрет на умерщвление животных, кроме случаев по ветеринарным показаниям.
Основаниями для экстраординарной ситуации могут стать причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека, рост количества животных вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года или рост коэффициента в 1 тыс. раз, пояснил руководитель областного комитета ветеринарии Михаил Курюмов. Он добавил, что сейчас показатель покусов составляет 0,001 — 43 случая в течение квартала во всей области.
Михаил Курюмов отметил также, что изменения позволят провести требуемый комплекс мероприятий в сжатые сроки, быстро изъять с проблемной территории животных и не допустить фактов самосуда.
Председатель заксобрания Евгений Люлин рассказал, что было много обращений от зоозащитников, и попросил между чтениями пригласить их на встречу. Руководитель комитета по АПК Игорь Тюрин сообщил, что этот вопрос уже неоднократно обсуждали с создателем нижегородского приюта для животных «Сострадание» Владимиром Гройсманом, а на 16 ноября запланирована отдельная встреча с активистами, у которых запросили потенциальные поправки. Председатель комитета заксобрания добавил, что к ним поступило более 100 запросов от «разных крупных специалистов по охране», которые считают, что собак будут умерщвлять, и насчитали 40 млн руб. бюджетных потерь.
Принятие закона в первом чтении поддержали 45 депутатов, двое проголосовали против, один воздержался.