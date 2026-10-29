«Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный поезд Москва — Адлер

Из столицы поезд будет уезжать с Казанского вокзала в 17:20 и прибывать в Адлер на следующий день в 22:12. В обратную сторону — отправление в 10:50, прибытие на Казанский вокзал на следующий день в 13:25. По пути поезд остановится в Рязани, Мичуринске, Воронеже (станция Придача), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Сочи и на других станциях.