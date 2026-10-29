«Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный поезд Москва — Адлер
На маршруте Москва — Адлер появится еще один поезд «Гранд Сервис Экспресс». Он будет преодолевать расстояние менее чем за 29 часов. Состав соберут из купейных вагонов и СВ «Таврия» из собственного парка компании. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Новый скорый поезд № 196/195 будет ходить через день до конца марта 2027 года. Первым отправится состав из Адлера — 29 ноября, из Москвы — 30 ноября.
Из столицы поезд будет уезжать с Казанского вокзала в 17:20 и прибывать в Адлер на следующий день в 22:12. В обратную сторону — отправление в 10:50, прибытие на Казанский вокзал на следующий день в 13:25. По пути поезд остановится в Рязани, Мичуринске, Воронеже (станция Придача), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревском, Сочи и на других станциях.
В составе будет вагон-ресторан. Пассажирам предложат места с предоплаченными допуслугами — дорожным набором и питанием, доступ к системе «Таврия Медиатрейн» и заказ товаров из каталога «Таврия Маркет».
Билеты начнут продавать в ближайшее время, глубина продажи — 45 суток.
Сейчас в маршрутной сети перевозчика уже есть поезд № 447/448 Москва — Адлер. Он тоже курсирует через день, но по другому маршруту и расписанию, а из Москвы отправляется с Павелецкого вокзала.