Девелопер «Форум-групп» выкупил здание «Абак-Пресс» в Екатеринбурге под снос

Дополнительным ограничением для будущего строительства может стать соседство с объектами исторической застройки. В непосредственной близости находится дом и лавка мещанина А. Р. Кожурина на ул. Вайнера, 42, имеющие статус памятника. Девелоперу предстоит урегулировать вопросы, связанные с охранными зонами объекта. Кроме того, рядом расположены исторические здания на ул. Хохрякова, 61 и 57. Для реализации проекта потребуется экспертное подтверждение того, что они не относятся к объектам культурного наследия.