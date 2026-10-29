Девелопер «Форум-групп» выкупил здание «Абак-Пресс» в Екатеринбурге под снос
Девелопер «Форум-групп» выкупил трехэтажное здание на пересечении улиц Радищева и Хохрякова в центре Екатеринбурга, где располагался издательский дом «Абак-Пресс». Ранее оно принадлежало владельцу издательства Алексею Харитонову. Информацию о сделке он подтвердил РБК Екатеринбург. По оценке источника издания на строительном рынке, стоимость объекта могла составить от 830 млн до 1,25 млрд руб.
По словам Алексея Харитонова, новый собственник намерен снести существующее здание и возвести на его месте другой объект. В настоящее время компании медиахолдинга переезжают в другие офисы. В «Форум-групп» комментировать сделку не стали.
АО «Форум-групп» зарегистрировано в Екатеринбурге в ноябре 2007 года. Генеральный директор компании — Антон Соловьев. По данным Kartoteka.ru, выручка компании за 2025 год составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 767,6 млн руб. Среди проектов девелопера в Екатеринбурге — клубный дом «Тихвинъ», жилые комплексы Forum City, «Александровский сад» и «Ольховский парк», спорткомплекс «Дацюк Арена» и Губернаторский лицей.
Площадь участка под зданием составляет 0,6 га. По действующим правилам землепользования он относится к зоне Ц-4, которая предполагает размещение торговых объектов. По оценке собеседника РБК, в перспективе здесь можно построить жилой дом бизнес-класса общей площадью 23,8 тыс. кв. м примерно на 298 квартир, а также паркинг на 180 машино-мест. Для этого девелоперу потребуется изменить зону на Ц-2, допускающую высотную жилую застройку.
Дополнительным ограничением для будущего строительства может стать соседство с объектами исторической застройки. В непосредственной близости находится дом и лавка мещанина А. Р. Кожурина на ул. Вайнера, 42, имеющие статус памятника. Девелоперу предстоит урегулировать вопросы, связанные с охранными зонами объекта. Кроме того, рядом расположены исторические здания на ул. Хохрякова, 61 и 57. Для реализации проекта потребуется экспертное подтверждение того, что они не относятся к объектам культурного наследия.
Согласно данным в открытых источниках, здание было построено в 1963 году. В конце 1990-х годов в нем размещалась меховая фабрика «ЕМАКО», позднее помещения занял издательский дом «Абак-Пресс». Сейчас часть площадей занимают компании медиахолдинга Алексея Харитонова, остальные сдаются в аренду.