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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Урал

Девелопер «Форум-групп» выкупил здание «Абак-Пресс» в Екатеринбурге под снос

Девелопер «Форум-групп» выкупил трехэтажное здание на пересечении улиц Радищева и Хохрякова в центре Екатеринбурга, где располагался издательский дом «Абак-Пресс». Ранее оно принадлежало владельцу издательства Алексею Харитонову. Информацию о сделке он подтвердил РБК Екатеринбург. По оценке источника издания на строительном рынке, стоимость объекта могла составить от 830 млн до 1,25 млрд руб.

Николай Яблонский / Коммерсантъ

По словам Алексея Харитонова, новый собственник намерен снести существующее здание и возвести на его месте другой объект. В настоящее время компании медиахолдинга переезжают в другие офисы. В «Форум-групп» комментировать сделку не стали.

АО «Форум-групп» зарегистрировано в Екатеринбурге в ноябре 2007 года. Генеральный директор компании — Антон Соловьев. По данным Kartoteka.ru, выручка компании за 2025 год составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 767,6 млн руб. Среди проектов девелопера в Екатеринбурге — клубный дом «Тихвинъ», жилые комплексы Forum City, «Александровский сад» и «Ольховский парк», спорткомплекс «Дацюк Арена» и Губернаторский лицей.

Площадь участка под зданием составляет 0,6 га. По действующим правилам землепользования он относится к зоне Ц-4, которая предполагает размещение торговых объектов. По оценке собеседника РБК, в перспективе здесь можно построить жилой дом бизнес-класса общей площадью 23,8 тыс. кв. м примерно на 298 квартир, а также паркинг на 180 машино-мест. Для этого девелоперу потребуется изменить зону на Ц-2, допускающую высотную жилую застройку.
Дополнительным ограничением для будущего строительства может стать соседство с объектами исторической застройки. В непосредственной близости находится дом и лавка мещанина А. Р. Кожурина на ул. Вайнера, 42, имеющие статус памятника. Девелоперу предстоит урегулировать вопросы, связанные с охранными зонами объекта. Кроме того, рядом расположены исторические здания на ул. Хохрякова, 61 и 57. Для реализации проекта потребуется экспертное подтверждение того, что они не относятся к объектам культурного наследия.
Согласно данным в открытых источниках, здание было построено в 1963 году. В конце 1990-х годов в нем размещалась меховая фабрика «ЕМАКО», позднее помещения занял издательский дом «Абак-Пресс». Сейчас часть площадей занимают компании медиахолдинга Алексея Харитонова, остальные сдаются в аренду.
Полина Бабинцева