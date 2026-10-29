Елена Рыбакина гарантировала себе титул первой ракетки мира по итогам года

Лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2026 года будет Елена Рыбакина, выигравшая в нынешнем сезоне Открытые чемпионаты Австралии и США, а также турниры в Штутгарте и Нинбо. Это стало ясно после того, как в стартовом для себя матче 1/8 финала Toray Pan Pacific Open, состязания WTA категории 500 c призовым фондом $1,2 млн, 27-летняя представительница Казахстана в двух партиях победила свою соотечественницу Юлию Путинцеву.