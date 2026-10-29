«Рубин» близок к подписанию предварительного соглашения с Танги Ндомбеле
Казанский «Рубин» близок к подписанию предварительного соглашения с 29-летним французским полузащитником Танги Ндомбеле. Договоренность могут оформить на следующей неделе, сообщает Sport24.
По данным издания, контракт должен вступить в силу в январе 2027 года и действовать до июня. Предполагается опция продления еще на один сезон.
За первые шесть месяцев футболист сможет заработать около €400 тыс. При продлении договора его зарплата за следующий сезон составит €800 тыс.
Как пишет Sport24, Ндомбеле отправился во Францию, чтобы забрать личные вещи и подготовиться к переезду в Казань с семьей.
По данным портала Transfermarkt, в 2019 году рыночная стоимость футболиста, ранее выступавшего за французский «Лион» и английский «Тоттенхэм», оценивалась в €65 млн.