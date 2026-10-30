От хеллоуинского «Панна-котика» до разбитого «Сердца бывшего»
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«Понг»: зайчики-«вампиры»
В конце октября в ресторане «Понг» даже самые милые создания обретают темную сторону, а привычные вкусы раскрываются с неожиданной стороны. Команда ресторана подготовила специальную осеннюю коллекцию, в которой нашлось место и гастрономическим экспериментам, и немного жутковатому очарованию.
Главным героем стал «Панна-котик» — фирменный десерт ресторана, который на этот раз примерил образ маленького вампира. Белоснежный, с невинным взглядом, крошечными клыками и подозрительно кровожадной улыбкой. Выглядит устрашающе мило, а исчезает с тарелки быстрее, чем наступает полночь.
Осеннюю коллекцию продолжают кранч вешенки — хрустящие грибы с пикантным китайским соусом, чесноком, кунжутом и зеленым луком. За свежесть и азиатские мотивы отвечает салат «Вакаме микс» — маринованные водоросли вакаме с огурцом, морковью, паприкой и кунжутом в ароматной заправке на основе кунжутного масла и рыбного соуса.
А согреться в прохладные осенние дни поможет тыквенный латте с черным кунжутом — необычное сезонное сочетание, в котором осеннее настроение встречается с азиатскими гастрономическими мотивами.
Chang: большой ужин под счастливым числом
Ресторану Chang исполняется шесть лет, и 6 ноября в честь дня рождения он собирает за одним столом двух шефов и девять курсов блюд: девятка в китайской традиции связана с долголетием и благополучием.
Главные герои ужина — два шефа, которые по-разному работают с азиатской кухней. Денис Прохоров, бренд-шеф Chang, встретится на одной кухне с Василием Зайцевым, бренд-шефом азиатского направления Lucky Group, отвечающим за московские Koji и Lucky Izakaya, а также шефом ереванского Koyo. В праздничном сете шефы будут сменять друг друга от курса к курсу, показывая собственный взгляд на азиатскую гастрономию.
Ужин начнется с хлеба хоккайдо с торо и черной икрой, лосося с гребешком, темпурой из шисо и красной икрой. Далее шефы приготовят гребешок с киви и кимчи, хамачи с луковым соусом и трюфелем, гедзу с вагю и утку с личи и красным карри. В следующих подачах угольная рыба встретится с бататом и юдзу, а копченный на жасминовом чае рибай — с пак-чоем и азиатским чимичурри. Ярким финалом с азиатским колоритом станут конфета нама-мочи с халвой и земляничная панакота с мороженым из галангала.
За музыкальную часть вечера отвечает бэнд «Кто бы мог подумать».
«Ронин»: новый шеф и новое меню
У азиатского бистро «Ронин» на крыше особняка Юргенса новый бренд-шеф — Александр Горяйнов. Он полностью перезапустил меню: от суши и тартаров до блюд с японского угольного гриля «робата».
Александр возглавлял кухню джазового ресторана «48 Стульев» и проектов Алексея Алексеева — Lotus Bistro и Persimmon, и его меню в «Ронин» — взгляд на современную Азию из Петербурга. Более трети карты отдано сырым и едва обожженным подачам: суши, роллам и хендроллам, крудо, тартарам и татаки. Остальное — это традиционный японский гриль «робата», на углях которого готовят восемь видов шашлычков: от кальмара со стручковой фасолью до говядины баветт.
Азиатские техники шеф смело сводит с европейскими вкусами: в ролле с тунцом — чимичурри, в тартаре из говядины — трюфель, к креветкам фри подается французский соус руй.
Glinz: гастрономия плюс красота
Бутик-отель Glinz by Ginza Project запустил коллаборацию с косметическим брендом Divage, в основе которой лежит стремление двух брендов сделать привычные моменты отдыха приятнее. Divage подготовил для гостей отеля энзимную пудру из новой уходовой линейки, а для гостей ресторана «Круч», который недавно открыл вторую точку в пространстве отеля,— набор из новой коллекции декоративной косметики.
The Buddy Cafe: разбить «Сердце бывшего»
Тридцатого октября The Buddy Cafe («Кафе Бадди») и цветочный дом RomRom («Рум-рум») проведут камерный мастер-класс по созданию цветочных композиций в тыквах. Живые цветы и тыквы: гости вместе с флористом создадут собственные композиции.
Осенний сюжет можно продолжить, заказав любимый десерт всех девушек «Сердце бывшего»: бельгийский шоколад, вишня в коньяке и маленький топор для эффектной развязки. «Сердце» можно разбить, а можно простить: выбор, как всегда, за «слабым» полом!