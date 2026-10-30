От хеллоуинского «Панна-котика» до разбитого «Сердца бывшего»

Ужин начнется с хлеба хоккайдо с торо и черной икрой, лосося с гребешком, темпурой из шисо и красной икрой. Далее шефы приготовят гребешок с киви и кимчи, хамачи с луковым соусом и трюфелем, гедзу с вагю и утку с личи и красным карри. В следующих подачах угольная рыба встретится с бататом и юдзу, а копченный на жасминовом чае рибай — с пак-чоем и азиатским чимичурри. Ярким финалом с азиатским колоритом станут конфета нама-мочи с халвой и земляничная панакота с мороженым из галангала.