Собственные доходы Кировской области в 2027 году вырастут на 4,5%
Налоговые и неналоговые поступления превысят 80 млрд рублей
Собственные доходы Кировской области в 2027 году планируется увеличить на 4,5% по сравнению с 2026 годом — до более чем 80 млрд руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр финансов Лариса Маковеева.
К 2029 году объем налоговых и неналоговых поступлений должен достигнуть около 90 млрд руб. Государственный долг области к этому времени планируется сократить до 28,4 млрд руб.
В 2027–2029 годах регион продолжит выполнять условия реструктуризации бюджетных кредитов, необходимые для списания задолженности по ним.
По словам и. о. председателя правительства области Михаила Сандалова, законопроект о бюджете передадут в законодательное собрание до конца октября. Публичные слушания планируются на начало ноября.