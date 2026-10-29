На водителях и уборщицах нижегородских сельхозуправлений сэкономят 20 млн рублей

Расчетный показатель численности обслуживающего персонала уменьшат с 1,5 до 0,3 единицы. Скорее всего, в управлениях сократят ставку водителя и уменьшат ставку уборщицы, пояснил председатель комитета заксобрания по АПК Игорь Тюрин. Такой вариант дан как рекомендация органам МСУ, добавил министр сельского хозяйства Николай Денисов. Муниципалитеты сами будут решать, кого из обслуживающего персонала сократить.