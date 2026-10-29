На водителях и уборщицах нижегородских сельхозуправлений сэкономят 20 млн рублей
Правительство Нижегородской области намерено сэкономить в 2027 году 20,4 млн руб. на обслуживающем персонале управлений сельского хозяйства в муниципалитетах. Заксобрание одобрило предложенные региональным кабмином изменения в методику расчета субвенций.
Расчетный показатель численности обслуживающего персонала уменьшат с 1,5 до 0,3 единицы. Скорее всего, в управлениях сократят ставку водителя и уменьшат ставку уборщицы, пояснил председатель комитета заксобрания по АПК Игорь Тюрин. Такой вариант дан как рекомендация органам МСУ, добавил министр сельского хозяйства Николай Денисов. Муниципалитеты сами будут решать, кого из обслуживающего персонала сократить.
«Это сильно, конечно, поможет бюджетам наших муниципалитетов», — с иронией сказал председатель заксобрания Евгений Люлин.
Добавим, в Нижегородской области насчитывается 50 муниципальных образований.
Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области при формировании бюджета на 2027 год сокращает расходы на содержание чиновников, учреждений и автономных некоммерческих организаций.