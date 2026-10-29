День поисковика будут праздновать в Нижегородской области 6 июля
Депутаты заксобрания одобрили инициативу регионального отделения «Поискового движения России» об установлении новой памятной даты — Дня поисковика Нижегородской области. Она приурочена к событиям 6 июля 1988 года, когда нижегородская экспедиция в Вяземском районе Смоленской области впервые нашла останки павших красноармейцев, рассказала председатель комитета по соцвопросам Наталья Суханова.
История нижегородского (горьковского) поискового движения началась в 1973 году, когда в госуниверситете имени Н.И. Лобачевского появилась первая студенческая группа «Поиск». Экспедиция 6 июля 1988 года определила вектор системной и масштабной работы. Сейчас реготделение российского поискового движения объединяет 21 отряд. С 1988 года они нашли останки более 10 тыс. советских воинов.
Аналогичной федеральной памятной даты нет, в разных регионах они приурочены к разным событиям.