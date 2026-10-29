В Татарстане семь человек обвиняются в организации занятия проституцией
В Татарстане семь человек обвиняются в организации занятия проституцией на территории Высокогорского и Пестречинского районов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК России.
По версии следствия, в 2016 году один из обвиняемых вместе с супругой организовал эту деятельность и привлек к ней шестерых знакомых. Они выполняли функции водителей, охранников и другие обязанности. Уголовное дело в отношении супруги прекращено в связи с ее смертью.
Следствие считает, что в занятие проституцией вовлекли не менее 20 женщин. К части из них, в том числе к 17-летней жительнице Чувашии, применяли насилие и угрозы.
Также, по данным СК, один из обвиняемых систематически передавал деньги начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пестречинскому району. Общая сумма составила 60 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за покровительство и непривлечение женщин к административной ответственности.
Дело бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взяток, рассматривается в суде.