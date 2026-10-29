В Татарстане семь человек обвиняются в организации занятия проституцией

По версии следствия, в 2016 году один из обвиняемых вместе с супругой организовал эту деятельность и привлек к ней шестерых знакомых. Они выполняли функции водителей, охранников и другие обязанности. Уголовное дело в отношении супруги прекращено в связи с ее смертью.