В Ярославской области снизились цены на бензин
Средняя цена автомобильного бензина в Ярославской области с 20 по 26 октября снизилась на 92 коп. и составила 68,65 руб. за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало на 49 коп., до 79,74 руб. за литр. Это следует из данных Ярославльстата.
Бензин АИ-92 подешевел на 1,04 руб., до 66,09 руб. за литр, АИ-95 — на 87 коп., до 69,24 руб. Стоимость бензина АИ-98 и выше выросла на 13 коп., до 99,28 руб. за литр.
По данным Росстата, в целом по России средняя цена бензина за неделю снизилась на 1,40 руб., до 76,64 руб. за литр. Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в 57 регионах, рост — в 24 субъектах РФ.