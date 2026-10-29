В Ярославской области снизились цены на бензин

Средняя цена автомобильного бензина в Ярославской области с 20 по 26 октября снизилась на 92 коп. и составила 68,65 руб. за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало на 49 коп., до 79,74 руб. за литр. Это следует из данных Ярославльстата.