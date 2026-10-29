Свердловчанина приговорили к принудительным работам за реабилитацию нацизма
Свердловский областной суд приговорил 52-летнего Александра Виноградова к восьми месяцам принудительных работ за реабилитацию нацизма в интернете.
Как установил суд, 9 мая 2025 года Александр Виноградов оставил комментарии во «ВКонтакте» в сообществах «4 канал» и «Подслушано Полевской» под публикациями ко Дню Победы, посвященными возложению цветов на Широкореченском мемориале и акции «Бессмертный полк».
«В своих высказываниях он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, и оправдывал преступления фашистской Германии в годы Второй мировой войны, распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества»,— говорится в сообщении суда.
Мужчина полностью признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд признал его виновным в трех преступлениях по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).
Помимо принудительных работ, осужденному запретили на два года и шесть месяцев размещать публикации в интернете. Также из его заработной платы будут удерживать 10% в доход государства.