Свердловчанина приговорили к принудительным работам за реабилитацию нацизма

«В своих высказываниях он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, и оправдывал преступления фашистской Германии в годы Второй мировой войны, распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества»,— говорится в сообщении суда.