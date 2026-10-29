Екатеринбургский театр оперы и балета покажет «Чародейку» спустя 60 лет

Премьера «Чародейки» состоялась в 1887 году на сцене Мариинского театра, но публика вместе с критиками встретила оперу прохладно. Спустя несколько показов спектакль убрали. Второе его «рождение» в СССР случилось в 1940 году: режиссер Борис Покровский поставил ее в Горьком (Нижний Новгород). В театре оперы и балета в Екатеринбурге постановка ставилась дважды: в 1913 и 1954 годах. В 1960-х она исчезла из репертуара.