Екатеринбургский театр оперы и балета покажет «Чародейку» спустя 60 лет
Екатеринбургский театр оперы и балета («Урал Опера Балет») готовится к премьере оперы «Чародейка» Петра Чайковского. В последний раз ее ставили на сцене театра 60 лет назад. Первые показы в рамках 115-го театрального сезона запланированы на 30-31 октября и 1 ноября.
В основу «Чародейки» легла одноименная трагедия Ипполита Шпажинского, переработанная им в либретто. Действие происходит в последней четверти XV века в Нижнем Новгороде. Молодую вдову Настасью за красоту и характер обвиняют в колдовстве. Князь-воевода Никита Курлятев приезжает по навету закрыть ее постоялый двор, но влюбляется в хозяйку, чем вызывает ревность своей жены — княгини Евпраксии. Она подстрекает сына, княжича Юрия, убить «ворожею», однако Юрий сам влюбляется в Настасью.
Премьера «Чародейки» состоялась в 1887 году на сцене Мариинского театра, но публика вместе с критиками встретила оперу прохладно. Спустя несколько показов спектакль убрали. Второе его «рождение» в СССР случилось в 1940 году: режиссер Борис Покровский поставил ее в Горьком (Нижний Новгород). В театре оперы и балета в Екатеринбурге постановка ставилась дважды: в 1913 и 1954 годах. В 1960-х она исчезла из репертуара.
«Опера крайне сложная. Возможно, это была причина того, что она ставится редко. Сам Чайковский говорил, что это его любимая опера. И получается очень красивая, очень сильная, очень глубокая история»,— рассказал дирижер-постановщик Константин Чудовский.
«Петр Чайковский в этой опере вышел для себя на новый уровень, открыл новый язык. Музыканты и ценители найдут здесь кусочки из последующих его произведений. Либретто Шпажинского для оперы многолюдно и многословно. Мы нашли форму, в которую оно уместилось, и визуальную историю, которая соответствует сегодняшнему времени»,— добавила режиссер-постановщик Надежда Столбова.
Главным образом спектакля стала водная стихия. Художник по костюмам Юлиана Лайкова воссоздала на сцене «пространство, вышедшее из берегов». По словам сценографа, герои находятся на границе миров. К финалу все персонажи оказываются внутри эмоциональной и стихийной бури.