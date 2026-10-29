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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Волга

Главой Сызрани избран Андрей Советкин

Депутаты городской думы поддержали кандидатуру многолетнего заместителя главы города — он сменил Сергея Володченкова, перешедшего в правительство Самарской области
В Сызрани 29 октября избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина.
Андрей Советкин

Андрей Советкин

Правительство Самарской области

На протяжении 13 лет чиновник был заместителем главы Сызрани, в том числе первым замом.
Прежний мэр Сызрани Сергей Володченков перешел на работу в правительство Самарской области. Он занял пост министра внутренней политики региона.
Георгий Портнов