Главой Сызрани избран Андрей Советкин
Депутаты городской думы поддержали кандидатуру многолетнего заместителя главы города — он сменил Сергея Володченкова, перешедшего в правительство Самарской области
В Сызрани 29 октября избран новый глава города. Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Андрея Советкина.
На протяжении 13 лет чиновник был заместителем главы Сызрани, в том числе первым замом.
Прежний мэр Сызрани Сергей Володченков перешел на работу в правительство Самарской области. Он занял пост министра внутренней политики региона.