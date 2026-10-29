Гия Свердловский выступил в суде с последним словом
В Свердловском областном суде выступил с последним словом Георгий Акоев (известный в криминальных кругах как Гия Свердловский), обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.
Согласно обвинению, он был наделен статусом вора в законе в ноябре 2008 года, имел колоссальные влияние в преступной среде, пропагандировал воровскую культуру, следил за «общаком». Гособвинитель запросил для него 13 лет колонии особого режима.
Георгий Акоев зачитывал последнее слово около часа. «Обвинение считает, что избавляет общество от злодеев. При этом оно не догадывается, что само является инструментом чьей-то игры, исполняет чью-то прихоть или месть третьих лиц. Я уверен, что узнай гособвинитель всей правды и имей он право на личное мнение, то его совесть бы ужаснулась»,— сказал он.
По его словам, «в наше время совесть и душа стали непопулярными словами». «Душа — наша единственная константа, величина, все остальное тлен», — сказал Георгий Акоев. Свои мысли он проиллюстрировал строчками из стихотворений Владимира Высоцкого.
В конце выступления он поблагодарил судьбу, что не «превратился в тень», как бывает со многими после сидения в одиночной камере. «Фемида любит справедливых»,— заключил подсудимый.
Суд вынесет приговор 12 ноября.