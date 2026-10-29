Гия Свердловский выступил в суде с последним словом

Георгий Акоев зачитывал последнее слово около часа. «Обвинение считает, что избавляет общество от злодеев. При этом оно не догадывается, что само является инструментом чьей-то игры, исполняет чью-то прихоть или месть третьих лиц. Я уверен, что узнай гособвинитель всей правды и имей он право на личное мнение, то его совесть бы ужаснулась»,— сказал он.