За высшее положение запросили авторитетный срок

По словам Георгия Акоева, показания свидетелей относятся к его первому сроку, а закон не имеет обратной силы. Он добавил, что засекреченные свидетели противоречили сами себе и отталкивались от слухов о нем. Гия Свердловский указал на то, что в материалах уголовного дела отсутствуют финансовые следы перемещения «общака». «Если бы я тратил их на свое усмотрение, то у меня были бы дома, а не ипотечная квартира, новые автомобили, а не 10-летней давности»,— сказал он.