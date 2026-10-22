В Черноземье цены на бензин выросли за неделю только в Орловской области
Единственным регионом Черноземья, где в период с 13 по 19 октября выросли цены на бензин, стала Орловская область, свидетельствуют свежие данные Росстата. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость литра автомобильного бензина (с учетом всех марок) увеличилась в регионе с 70,81 до 71,01 руб. Дизельное топливо при этом подешевело с 77,12 до 76,96 руб.
Литр бензина марки АИ-92 в среднем подорожал на орловских заправках с 67,19 до 67,42 руб. АИ-95 вырос в цене с 73,59 до 73,76 руб. Стоимость литра горючего марок АИ-98 и выше не изменилась — 99,69 руб.
Даже с учетом роста цены на бензин в Орловской области остаются существенно ниже средних по Центральному федеральному округу (77,45 руб.) и всей России (78,04). В остальных регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях — за неделю было зафиксировано снижение стоимости литра горючего. Динамика была разной, но значительнее всего топливо подешевело в Тамбовской области.
В начале октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что власти Тамбовской области и местный торговец топливом подписали соглашение о стабилизации цен на бензин и дизель. В правительстве региона тогда уточнили, что речь идет о наценке не более 10% при формировании розничной стоимости литра горючего, и подчеркнули, что к соглашению могут присоединиться и другие хозяйствующие субъекты.