В Черноземье цены на бензин выросли за неделю только в Орловской области

Единственным регионом Черноземья, где в период с 13 по 19 октября выросли цены на бензин, стала Орловская область, свидетельствуют свежие данные Росстата. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость литра автомобильного бензина (с учетом всех марок) увеличилась в регионе с 70,81 до 71,01 руб. Дизельное топливо при этом подешевело с 77,12 до 76,96 руб.