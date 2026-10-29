Суд отказал мэрии Уфы в запрете на выдачу разрешений на строительство на участках «Госстроя»
Мэрия Уфы не смогла получить от арбитражного суда Башкирии запрет на выдачу разрешений на строительство на участках в квартале между Большой Московской улицей и улицей Сун-Ят-Сена. Заявление администрации рассматривалось в рамках дела о возврате в муниципальную собственность участков, которые ранее принадлежали структурам группы компаний «Госстрой».
Как сообщал «Ъ-Уфа», муниципалитет, ссылаясь на истекший срок договора развития территории, подал иск к ООО «Абсолют», ООО «Специализированный застройщик "Новое время-3"», ООО «Высотки», ООО «НВ Девелопмент», ООО «Специализированный застройщик "Строительное управление № 1"» и индивидуальному предпринимателю Альберту Ахиярову о передаче городу 9,1 тыс. кв. м. На время разбирательств арбитражный суд запретил строительство на участках и их отчуждение.
Прося о запрете выдавать разрешение на строительство, администрация обратила внимание суда на поступившее 23 октября от компании «Абсолют» (одного из ответчиков по спору) заявления о выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома. «Выдача разрешений на строительство на указанных земельных участках может привести к правовой неопределенности», — настаивала мэрия.
Арбитражный суд Башкирии, отказывая в запрете, отметил, что мэрия перекладывает на суд решение по обращению «Абсолюта». Также, говорится в определении, обеспечительные меры должны выступать правовой гарантией реальности исполнения судебного решения, а не подменять установленную процедуру рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта и искового заявления по существу.