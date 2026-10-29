Суд отказал мэрии Уфы в запрете на выдачу разрешений на строительство на участках «Госстроя»

Прося о запрете выдавать разрешение на строительство, администрация обратила внимание суда на поступившее 23 октября от компании «Абсолют» (одного из ответчиков по спору) заявления о выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома. «Выдача разрешений на строительство на указанных земельных участках может привести к правовой неопределенности», — настаивала мэрия.