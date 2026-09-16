Время собирать земли

Мэрия Уфы требует вернуть в муниципальную собственность более 9 тыс. кв. м в квартале улиц Большой Московской и Сун-Ят-Сена. Там несколько лет назад обанкротившийся застройщик «Госстрой» начинал строительство жилого комплекса «Московский». Владельцами участков, ранее принадлежавших «Госстрою», теперь являются пять компаний и один индивидуальный предприниматель. Городские власти считают, что время на освоение земли вышло. По требованию администрации, суд до окончания разбирательств запретил что-либо строить на спорной территории и переоформлять земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земля под "Новой Уфой" стала предметом судебных разбирательств

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Земля под "Новой Уфой" стала предметом судебных разбирательств

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии начал рассматривать иск администрации Уфы к ООО «Абсолют», ООО «Специализированный застройщик "Новое время-3"», ООО «Высотки», ООО «НВ Девелопмент», ООО «Специализированный застройщик "Строительное управление № 1"» и индивидуальному предпринимателю Альберту Ахиярову. Мэрия требует вернуть в городскую собственность земельные участки общей площадью 9,1 тыс. кв. м между Большой Московской улицей и улицей Сун-Ят-Сена.

Предыстория спора уходит корнями в осень 2011 года, когда администрация за 500 тыс. руб. заключила с ООО «Завод "Промсталь"» договор развития 5,3 га на юго-западе микрорайона Зеленая роща. Следующей весной право на освоение территории выкупила группа компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова.

Структуры «Госстроя» должны были построить в жилом квартале «Московский» восемь многоэтажных домов, детские сады, бассейн и паркинг, однако с реализацией проекта не справились и обанкротились (в 2025 году Кирилл Бадиков был приговорен к восьми годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере). В 2019 году достраивать дома взялась подмосковная группа «Садовое кольцо», но не получив в обмен компенсационного участка от правительства Башкирии, завершать строительство не стала, а землю передала федеральному Фонду развития территорий.

В марте нынешнего года Фонд развития территорий продал один из недостроев с участком компании «Новый дом-3», которая теперь возводит жилой комплекс «Новая Уфа». Рядом началось строительство ЖК «Старая Уфа» от ООО «Специализированный застройщик "Строительное управление № 1"» (входит в группу компаний «Кирпич холдинг»). Строительство домов на соседних участках стало поводом для спора между девелоперами (см. «Ъ» от 16 июня).

Предметом иска мэрии о возврате земли стал один из участков, оказавшихся в собственности застройщика «Старой Уфы» и предназначенный для размещения спорткомплекса, подземных автостоянок и инженерных сетей. Землю под самими высотками муниципалитет не изымает.

Три участка для формирования улично-дорожной сети, размещения спорткомплекса, подземного паркинга и коммуникаций принадлежат группе компаний «Новое время девелопмент»: ООО «Специализированный застройщик "Новое время-3"» и ООО «НВ девелопмент». Последний строит ЖК «Достояние» на месте литера 3, который возводила компания «Городские проекты» (входила в «Госстрой»).

Альберт Ахияров владеет аналогичным многоконтурным участком. Такой же функционал — формирование улично-дорожной сети — у земли в собственности ООО «Высотки» (банкротящаяся фирма, ранее подконтрольная господину Бадикову). Наконец, ООО «Абсолют» владеет землей под жилым домом 15 на улице Большой Московской: компания, специализирующаяся на медосмотрах, выкупила ее у ООО «Литер 4» за 18,7 млн руб.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации, стремление вернуть участки в муниципальную собственность связано с прекращением действия договора развития территории. «Договор о развитии застроенной территории прекратил свое действие, а обязательства по застройке предоставленных участков не исполнены»,— заявили в мэрии.

14 сентября арбитражный суд Башкирии по просьбе мэрии запретил переоформлять участки до окончания процесса. Кроме того, владельцам запрещена застройка земель. Следующее заседание по делу состоится 20 октября.

Конкурсный управляющий ООО «Высотки» Ильдар Ахметьянов заявил «Ъ», что еще не ознакомился с исковым заявлением, хотя в курсе о его существовании, поэтому прокомментировать требования мэрии не смог. Не видели иска и в ООО «Абсолют».

В ООО «Специализированный застройщик "Строительное управление № 1"» заявили «Ъ», что компания является законным правообладателем участка площадью 5,5 тыс. кв. м, смежного с территорией строящегося ЖК «Старая Уфа». «Участок был приобретен у частного лица в строгом соответствии с нормами действующего законодательства РФ по договору купли-продажи. Законность владения данным участком подтверждается полным комплектом правоустанавливающих документов», — заявили в компании.

Связаться с группой компаний «НВ девелопмент» и Альбертом Ахияровым не удалось.

Идэль Гумеров