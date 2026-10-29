В Сочи и Туапсе сильнее всего подорожали куры и гречка

Молочные продукты в двух городах разошлись в динамике. В Сочи пастеризованное молоко подешевело с 108,71 до 105,60 руб. за литр (-2,9%), в Туапсе осталось на уровне 95,96 руб. Сметана в Сочи выросла по стоимости с 411,57 до 422,22 руб. за кг (+2,6%), в Туапсе — с 387,76 до 394,68 руб. (+1,8%). Творог в Сочи подорожал с 447,85 до 479,49 руб. (+7,1%), в Туапсе подешевел с 507,17 до 487,16 руб. (-3,9%). Масло в Сочи подорожало с 1306,03 до 1353,94 руб. (+3,7%), в Туапсе подешевело с 1155,88 до 1117,38 руб. (-3,3%). Сыры в Сочи подорожали с 1082,10 до 1166,54 руб. (+7,8%), в Туапсе подешевели с 993,67 до 975,98 руб. (-1,8%).