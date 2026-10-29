В Сочи и Туапсе сильнее всего подорожали куры и гречка
С 6 июля по 26 октября 2026 года в Сочи и Туапсе заметнее всего выросли цены на куры и гречку. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата.
В Сочи куры подорожали с 274,96 до 321,94 руб. за кг (+17,1%), в Туапсе — с 239,11 до 261,40 руб. (+9,3%). Гречка в Сочи выросла в цене с 120,79 до 127,24 руб. (+5,3%), в Туапсе — с 90,68 до 116,90 руб. (+28,9%).
Говядина в Сочи подорожала с 731,54 до 754,37 руб. (+3,1%), в Туапсе — с 788,18 до 813,15 руб. (+3,2%). Свинина — с 482,22 до 495,97 руб. (+2,9%) и с 395,70 до 419,82 руб. (+6,1%). Баранина в Сочи осталась на уровне 1061,76 руб., в Туапсе выросла в цене с 1000 до 1028,26 руб. (+2,8%).
Молочные продукты в двух городах разошлись в динамике. В Сочи пастеризованное молоко подешевело с 108,71 до 105,60 руб. за литр (-2,9%), в Туапсе осталось на уровне 95,96 руб. Сметана в Сочи выросла по стоимости с 411,57 до 422,22 руб. за кг (+2,6%), в Туапсе — с 387,76 до 394,68 руб. (+1,8%). Творог в Сочи подорожал с 447,85 до 479,49 руб. (+7,1%), в Туапсе подешевел с 507,17 до 487,16 руб. (-3,9%). Масло в Сочи подорожало с 1306,03 до 1353,94 руб. (+3,7%), в Туапсе подешевело с 1155,88 до 1117,38 руб. (-3,3%). Сыры в Сочи подорожали с 1082,10 до 1166,54 руб. (+7,8%), в Туапсе подешевели с 993,67 до 975,98 руб. (-1,8%).
Рис в Сочи подешевел с 138,36 до 133,84 руб. (-3,3%), в Туапсе вырос с 118,30 до 120,80 руб. (+2,1%). Пшено в Сочи выросло в цене с 62,06 до 66,36 руб. (+6,9%), в Туапсе — с 60,04 до 65,66 руб. (+9,4%). Макароны в Сочи подорожали с 150,79 до 182,58 руб. (+21,1%), в Туапсе — с 114,88 до 118,24 руб. (+2,9%).