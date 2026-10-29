В Заречном восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе
В Заречном муниципальном округе восстановили газоснабжение. По состоянию на 14:37 котельные начали запускать в работу, сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, днем 29 октября в поселке Белоярский при проведении земляных работ был поврежден газопровод высокого давления диаметром 219 мм. Из-за этого подачу газа временно приостановили в шести населенных пунктах: Белоярском, Заречном, селе Мезенском и деревнях Боярка, Курманка и Гагарка.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы на газопроводе завершены. К ликвидации последствий были привлечены 10 человек и 5 единиц техники.