В Заречном восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, днем 29 октября в поселке Белоярский при проведении земляных работ был поврежден газопровод высокого давления диаметром 219 мм. Из-за этого подачу газа временно приостановили в шести населенных пунктах: Белоярском, Заречном, селе Мезенском и деревнях Боярка, Курманка и Гагарка.