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«Я не помню, когда я не была знаменитой» Элизабет Розамунд Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне в семье актрисы и арт-дилера из США. Среди предков будущей актрисы — немцы, шотландцы, ирландцы. В начале Второй мировой войны семья Тейлор переехала в Америку

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чтобы стать легендой, нужно сначала умереть»

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27 февраля 1932 года в Лондоне родилась «королева Голливуда» Элизабет Тейлор. Жизненный и творческий путь актрисы, заработавшей за съемку в «Клеопатре» первый в истории кино гонорар в миллион долларов,— в фотогалерее “Ъ”.


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