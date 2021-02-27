«Чтобы стать легендой, нужно сначала умереть»

27 февраля 1932 года в Лондоне родилась «королева Голливуда» Элизабет Тейлор. Жизненный и творческий путь актрисы, заработавшей за съемку в «Клеопатре» первый в истории кино гонорар в миллион долларов,— в фотогалерее “Ъ”.

