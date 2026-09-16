Reuters назвал имена четырех претендентов на пост главы ЕЦБ

Полномочия Кристин Лагард на посту председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) истекают в октябре 2027 года, однако она может покинуть его досрочно. Среди наиболее вероятных кандидатов Reuters называет бывшего главу нидерландского Центробанка (2011-2025) Клааса Кнота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и глава Бундесбанка Йоахиим Нагель Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP Бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот Фото: Eva Plevier / Reuters Президент Европейского инвестиционного банка Надия Кальвино Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters Глава Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и глава Бундесбанка Йоахиим Нагель Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP Бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот Фото: Eva Plevier / Reuters Президент Европейского инвестиционного банка Надия Кальвино Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters Глава Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Агентство описывает Клааса Кнота как «прагматичного сторонника» жесткой денежно-кредитной политики. До 2019 года, пока ЕЦБ возглавлял Марио Драги, господин Кнот выступал против программ стимулирования экономики и критиковал решение ЕЦБ о запуске программы поддержки, которая привела к росту инфляции выше целевых 2%. При председательстве Кристин Лагард его отношения с европейским Центробанком улучшились.

Среди других претендентов, которых приводит Reuters:

Пабло Эрнандес де Кос, глава Банка международных расчетов. С 2018 по 2024 год он руководил Банком Испании, а с 2019 по 2021 год — Базельским комитетом по банковскому надзору;

Йоахим Нагель, глава Бундесбанка. Поддерживал создание Европейской системы страхования вкладов, а также настаивал на независимости ЕЦБ;

Надия Кальвино, президент Европейского инвестиционного банка. Ранее была министром экономики Испании и гендиректором а по бюджетным вопросам в Еврокомиссии.

Кристин Лагард допускала досрочную отставку, если экономическая ситуация в ЕС, нарушенная ближневосточным конфликтом, стабилизируется. По данным Neue Zurcher Zeitung, сейчас рассматривается ее переход на должность главы Всемирного экономического форума (ВЭФ). Занять пост, пишет издание, она может уже этой осенью.