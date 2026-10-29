Фигуранты дела о гибели подростков в сауне Кузбасса попросили о снисхождении

В Кемеровской области на финишную прямую вышел судебный процесс по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро отдыхавших подростков. Обвиняемые — владельцы сауны братья Алексей и Павел Долгачевы и администратор Елена Селищева — выступили с последним словом. Братья Долгачевы принесли извинения родным погибших подростков, просили строго их не наказывать и дать возможность работать, чтобы возместить причиненный ущерб. Елена Селищева ходатайствовала об условном сроке.