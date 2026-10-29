Фигуранты дела о гибели подростков в сауне Кузбасса попросили о снисхождении
В Кемеровской области на финишную прямую вышел судебный процесс по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро отдыхавших подростков. Обвиняемые — владельцы сауны братья Алексей и Павел Долгачевы и администратор Елена Селищева — выступили с последним словом. Братья Долгачевы принесли извинения родным погибших подростков, просили строго их не наказывать и дать возможность работать, чтобы возместить причиненный ущерб. Елена Селищева ходатайствовала об условном сроке.
Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, оглашение приговора по делу назначено на 6 ноября. В прениях сторон прокурор запросил для обвиняемых от 9 до 9,5 года лишения свободы.
Пожар в сауне Прокопьевска произошел вечером 31 января 2026 года и унес жизни пяти подростков, большинство из которых были студентами физкультурного техникума. Кузбасское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
В качестве обвиняемых по делу привлекли братьев Алексея и Павла Долгачевых, открывших, по версии следствия, сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратора заведения Елену Селищеву, которая пустила в парилку подростков без сопровождения взрослых и топила печь без надлежащего контроля за температурой.