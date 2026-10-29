Драгоценное развитие
ЕЗ ОЦМ планирует вложить 3 млрд руб. в модернизацию
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ) отмечает юбилей, ему исполнилось 110 лет. Предприятие стало первым заводом в России, освоившим аффинаж платины и металлов платиновой группы, а сейчас оно производит более 950 наименований продукции из драгоценных металлов, в том числе уникальные для России изделия. Завод представил программу развития на 2026–2030 годы, которая предполагает вложения в размере 3 млрд руб. В нее входит производство ультратонкой золотой проволоки, модернизация комплекса плазменной плавки, изготовление эмалированной проволоки сверхтонких диаметров из недрагоценных металлов (меди и никеля) и расширение производства родия.
ЕЗ ОЦМ в этом году отмечает 110-летний юбилей – завод был основан 23 октября 1916 года. Это первое в России предприятие, наладившее аффинаж (очистку) уральской шлиховой платины.
В советское время предприятие стало базой для развития всей отрасли. В 1920-е годы здесь впервые в стране начали производить чистые палладий, иридий, родий, осмий и рутений. К 1930-му году завод обеспечил независимость России от импорта всей линейки платиноидов.
Количество обрабатываемых материалов за это время значительно расширилось. Если в начале пути основной задачей был аффинаж шлиховой платины, то сегодня завод работает с золотом, серебром и всей группой платиновых металлов – платиной, палладием, родием, иридием, рутением и осмием. Вслед за аффинажем завод освоил выпуск полуфабрикатов: полос, лент, фольги, трубок и проволоки.
Завод располагался в центре Екатеринбурга, однако в 2007 году переехал в Верхнюю Пышму. Это позволило расширить производство, создать цеха с высокотехнологичным оборудованием. Работа с драгметаллами требует большой ответственности. Для соблюдения высоких требований к качеству прецизионной продукции и минимизации потерь металла при производстве в цехах соблюдается абсолютная чистота.
Сегодня ЕЗ ОЦМ является одним из крупнейших в России предприятий по переработке и изготовлению технических изделий из драгоценных металлов. Сейчас завод выпускает более 950 видов изделий из металлов платиновой группы, золота, серебра и сплавов промышленного назначения. По всем из них существует полный технологический цикл производства – от лома и шихты до конечного изделия. При этом некоторые виды продукции ЕЗ ОЦМ поставляет не только на внутренний рынок, но и на экспорт.
Продукция завода используется в микроэлектронике, медицинских изделиях, приборостроении. Отдельное направление работы предприятия – изготовление каталитических сеток, которые используются в химической промышленности. Для улучшения качества продукции за последний год введены в эксплуатацию две отжиговые печи: глубоковакуумная для термообработки сплавов на основе палладия и камерная с выкатным подом для проведения операций по термохимическому нанесению платины на жаропрочную стальную сетку.
На этапе финальной подготовки сетки проходят электрохимическую активацию, которая увеличивает активную поверхность катализаторных сеток. Данную технологию применяет исключительно ЕЗ ОЦМ.
Изготовление прецизионной и сложной продукции возможно только высококвалифицированным персоналом. Таким навыкам не обучают в колледжах, поэтому завод подготавливает сотрудников сам – обучение на рабочем месте занимает от нескольких месяцев до пяти лет.
Часть продукции ЕЗ ОЦМ является уникальной для России. Так, на заводе выпускают микросетку с количеством отверстий 5000 штук на квадратный сантиметр из проволоки диаметром 40 мкм, платиновую проволоку диаметром до 20 мкм и плющеную ленту до 4 мкм. Предприятие производит маркерные кольца из платиноиридиевого сплава, необходимые при выполнении сосудистых хирургических операций. Маркерные кольца раньше поставлялись только из-за рубежа.
В будущем компания не планирует останавливаться. ЕЗ ОЦМ утвердил стратегию развития до 2030 года, предполагающую инвестиции в 3 млрд руб. Ключевой проект – модернизация комплекса плазменной плавки стоимостью около 450 млн руб. Это связано с дефицитом производственных мощностей: раньше катализаторы отправляли на переработку за рубеж, сейчас же они остаются внутри страны. Запуск участка позволит заводу самостоятельно перерабатывать катализаторы до аффинированных металлов, закрыв часть российского рынка этого сырья. Проект планируется завершить к 2028 году, он должен принести предприятию около 500 млн руб. дополнительной прибыли.
До конца 2026 года предприятие запустит участок по производству ультратонкой золотой проволоки в 12 микрон. Ранее эта продукция в основном импортировалась из Китая и Японии. Опытные образцы начнут выпускать в ноябре, а первый продукт ожидается к концу года.
Параллельно 340 млн руб. инвестиций завод вложит в выпуск ультратонкой эмалированной проволоки из недрагоценных металлов (меди и никеля), которая востребована в микроэлектронике и медицине. Планируемая дополнительная прибыль от этого направления – около 300 млн рублей.
В этом году ЕЗ ОЦМ усовершенствовал технологию аффинажа родия, снизив потери в производстве и добившись более высокой чистоты металла. Новое оборудование позволит выпускать до 100 кг родия в год, тогда как раньше объем выпуска не превышал 10 кг в год. Помимо этого, планируется развивать экспортное направление. Предприятие уже вышло на рынок Вьетнама, куда отправляет соединения серебра. Сейчас ведутся переговоры с другими странами Юго-Восточной Азии о возможных поставках.