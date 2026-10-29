Драгоценное развитие

Сегодня ЕЗ ОЦМ является одним из крупнейших в России предприятий по переработке и изготовлению технических изделий из драгоценных металлов. Сейчас завод выпускает более 950 видов изделий из металлов платиновой группы, золота, серебра и сплавов промышленного назначения. По всем из них существует полный технологический цикл производства – от лома и шихты до конечного изделия. При этом некоторые виды продукции ЕЗ ОЦМ поставляет не только на внутренний рынок, но и на экспорт.