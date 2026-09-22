Дональду Трампу устроили бойкот

Решение администрации Трампа запретить журналистам CNN, MSNBC и Politico посещать Белый дом спровоцировало правовой и медийный кризис. Впервые в ответ на ограничение свободы прессы ведущие телеканалы объединились, отказавшись освещать работу президента США. Эта ситуация показала, что попытки Белого дома оказывать давление на неугодные СМИ приводят не только к судебным разбирательствам, но и могут изменить привычные механизмы взаимодействия власти и прессы. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

О запрете новостным сетям CNN и MSNBC, а также изданию Politico появляться в Белом доме президент Трамп сообщил еще 18 сентября, заявив, что он «сыт по горло» негативным освещением его работы, а уже на следующий день журналистам этих изданий было отказано в доступе в Белый дом.

В первый рабочий день, 21 сентября, они подали жалобу в Окружной суд США по округу Колумбия, утверждая, что «конституция не позволяет президенту или любому другому должностному лицу лишать прессу прав, гарантированных первой поправкой конституции, а также прав, связанных со свободой и собственностью, без предварительного уведомления или надлежащей правовой процедуры — и исключительно на том основании, что ему не нравится содержание их публикаций».

Представители изданий потребовали от суда восстановить их доступ в Белый дом «как можно быстрее», так как от этого зависит их объективность.

Затем в совместном заявлении они предупредили: «Если оставить это без ответа, возникнет угроза свободе прессы и праву общественности на независимую журналистику, свободную от вмешательства со стороны властей».

Дональд Трамп заявил, что борется не со свободой слова, а с нечестными СМИ. «Белый дом не ведет наступление на свободную прессу, которую я очень ценю. Он ведет наступление на фейк ньюз, которые разрослись, подобно раку, в наших любимых Соединенных Штатах Америки»,— написал он в своей соцсети Truth Social.

Как известно, Дональд Трамп уже не первый год конфликтует с прессой. Еще во время его первого президентского срока Белый дом аннулировал аккредитацию двух журналистов: Джима Акосты из CNN и корреспондента Playboy Брайана Карема. Известного комментатора CNN Кейтлан Коллинз множество раз отстраняли от участия в мероприятиях за неудобные вопросы. Впоследствии доступ всегда восстанавливали либо по итогам переговоров, либо судебных разбирательств. Судьи в своих решениях подчеркивали, что перед лишением журналистов пропусков Белый дом обязан предоставить им возможность оспорить это решение.

Ранее Белый дом попытался закрыть доступ в Овальный кабинет одному из крупнейших мировых агентств — Associated Press. Это решение также оспаривается в суде. Затем, после появления утечек в Washington Post на тему войны с Ираном, этому изданию и The New York Times пригрозили исками за «виртуальную измену» и закрытием доступа к пулу.

На практике доступ на территорию Белого дома каким-либо ведущим СМИ в целом не запрещался. Нынешний запрет, введенный президентом, свидетельствует об эскалации его противостояния с журналистами, особенно вашингтонскими.

При этом к полной неожиданности Трампа журналисты, не попавшие под санкции, решили поддержать коллег: 21 сентября ведущие телеканалы, включая консервативные, выступили единым фронтом и договорились приостановить освещение деятельности президента из-за ограничений против коллег.

Пять телесетей — ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC — работают на ротационной основе, и именно CNN должна была освещать поездку Дональда Трампа на Генеральную ассамблею ООН. «С сегодняшнего дня телевизионный пул не будет освещать мероприятия, предусмотренные для пулового освещения деятельности президента»,— сообщил руководитель вашингтонского бюро Fox News Брайан Боутон, который выступает исполняющим обязанности председателя консорциума телевизионного пула, председательство в котором переходит от одной телекомпании к другой на ежеквартальной основе. «Решение принято в связи с позицией Белого дома, препятствующей телеканалу CNN выполнять возложенные на него обязанности в рамках пула. Замена пула производиться не будет»,— добавил он.

В знак солидарности и другие издания, включая The New York Times и The Washington Post, заявили, что отложат до полуночи публикацию и распространение фотографий, сделанных в понедельник в рамках работы пула журналистов, освещающих деятельность Белого дома.

Администрация Трампа, впрочем, пока не намерена менять свое решение. В понедельник, когда церемонию официального открытия новой вертолетной площадки Трампа не посетил ни один крупный телеканал, администрация организовала собственную трансляцию на YouTube. Качество звука было столь низким, что слова президента практически невозможно было разобрать.

Нынешний конфликт президента со СМИ случился на фоне рекордно низких рейтингов Трампа: по данным нового опроса Reuters/Ipsos, его работу одобряют всего 32% американцев, тогда как еще неделю назад этот показатель держался на уровне 35%.

Особенно заметно падение среди республиканцев: за неделю поддержка Трампа внутри партии снизилась с 82% до 73%. Такое ухудшение показателей, очевидно, связано преимущественно с иранской кампанией и ростом цен на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс. И конфликт Дональда Трампа с ведущими СМИ явно не добавит очков президенту.