Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MSNBC и Politico

Окружной суд США в Вашингтоне обязал американского президента Дональда Трампа восстановить доступ в Белый дом для журналистов CNN, MSNBC и Politico, пишет Reuters. Судья удовлетворил требования СМИ вернуть пропуски на время рассмотрения их судебного иска против администрации.

Окружной судья Тим Келли запретил чиновникам ограничивать доступ журналистов в Белый дом в течение 14 дней. В своем решении он отверг доводы администрации США о том, что запрет был продиктован соображениями национальной безопасности.

«В материалах дела отсутствуют фактические подтверждения слов ответчиков о том, что аннулирование постоянных пропусков истцов действительно обеспечит защиту национальной безопасности», — заявил судья. Кроме того, он указал, что сам господин Трамп объяснял запрет «отсутствием правдивости и негативным характером» освещения событий этими СМИ.

На слушаниях 23 сентября судья также отметил, что Белый дом, по всей видимости, не предоставил попавшим под запрет новостным организациям реальной возможности оспорить решение.

Дональд Трамп 18 сентября 2026 года запретил журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом, обвинив их в публикации фейков. 21 сентября три СМИ оспорили решение в суде, заявив, что оно нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова и печати. Кроме того, ведущие американские СМИ, включая ABC, Fox News, CBS, NBC, The New York Times и The Washington Post, объявили бойкот и отказались освещать мероприятия с участием главы государства.